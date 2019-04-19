В День велосипеда в Киеве устроили флешмоб на колесах (видео)
14:42, 19 апреля 2019Киев
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Только в Киеве количество велосипедистов за прошлый год выросло на 40%.
В День велосипеда в столице устроили флешмоб на колесах
Несколько сотен велосипедистов уже традиционно собрались у Лядских ворот. Большинство было одето в спортивную одежду, но были и те, кто решил выделиться. Поражали и разновидности велосипедов.
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Только в Киеве количество велосипедистов за прошлый год выросло на 40%. Зато, жалуются участники флешмоба, велодорожек в городе не прибавилось.
Несмотря на это, все как один утверждают, лучшего транспорта, чем велосипед, сейчас нет.
Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве прошел флешмоб ко День без авто.
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