В День велосипеда в Киеве устроили флешмоб на колесах (видео)

Только в Киеве количество велосипедистов за прошлый год выросло на 40%.

Несколько сотен велосипедистов уже традиционно собрались у Лядских ворот. Большинство было одето в спортивную одежду, но были и те, кто решил выделиться. Поражали и разновидности велосипедов.

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Только в Киеве количество велосипедистов за прошлый год выросло на 40%. Зато, жалуются участники флешмоба, велодорожек в городе не прибавилось.

Несмотря на это, все как один утверждают, лучшего транспорта, чем велосипед, сейчас нет.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве прошел флешмоб ко День без авто.