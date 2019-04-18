На выставке "Flower Expo Ukraine" "Киевзеленстрой" представил примеры озеленения парков столицы

В рамках работы XIII Международной специализированной выставки цветочному бизнесу, садоводству, ландшафтному дизайну и флористике в Украине, охватывающий сферу муниципального озеленения «Flower Expo Ukraine» КО «Киевзеленстрой» вместе со своими районными управлениями зелеными насаждениями (УЗН) и городским рассадником «Теремки» представило свой стенд.

Уже не первый год во время ежегодной выставки объединение демонстрирует посетителям большой ассортимент акклиматизированных к городским условиям декоративных растений, выращивает городской декоративный рассадник для озеленения г.. Киева и реализации. В частности, свои стенды с креативным творческим подходом к ландшафтному дизайну представили районные УЗН. Все инсталляции выполнены из цветов выращенных в оранжереях собственных предприятий «Киевзеленстроя».

Поскольку выставка посвящена и муниципальному озеленению также, коммунальное объединение на выставочных стендах разместило примеры современного благоустройства и озеленения парков столицы за последний год. Во время работы выставки проводятся лекции на профильную тематику и, поскольку среди участников много иностранных представителей, это хорошая возможность для обмена опытом и сотрудничества.