Кличко опубликовал эпическое видео демонтажа Шулявского моста

Мэр подчеркнул, что до конца этого месяца путепровод демонтируют полностью.

Мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал масштабное видео демонтажа старого Шулявского моста. Видео снято с нескольких ракурсов с использованием эффектных способов съемки и монтажа.

Сейчас рабочие продолжают демонтаж частей Шулявского путепровода. Эксперты высоко оценивают скорость выполнения работ. Первый этап – полный демонтаж конструкций моста – завершится уже к концу месяца.

"На Шулявском путепроводе завершают демонтаж пролетов моста над проспектом Победы. До конца апреля путепровод демонтируют полностью", - написал Виталий Кличко.

Работы на объекте продолжаются без остановки, Шулявский мост разбирают на блоки, которые потом утилизируют. Рабочие для этого используют "мегадомкрат" - его привезли из Нидерландов, он имеет название ABC, разработанный и собранный компанией Mammoet. Домкрат позволяет в короткие сроки разбирать и собирать мосты, и это осуществляется крупными модульными блоками – путепровод разрезают и разбирают на части, которые потом вывозят.

Важно, что основную часть работ стараются осуществлять в темное время суток, чтобы минимизировать перекрытие движения.

Напомним, реконструкция путепровода продолжается уже месяц, ее начали 17 марта. По оценкам экспертов, реконструкция всей развязки займет около 17 месяцев, а проезд по новому мосту откроют уже к концу этого года.