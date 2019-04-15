Новый арендатор помещения кинотеатра «Киев» увеличит поступления в бюджет в 45 раз – КГГА

Победителем открытого конкурс на аренду помещения кинотеатра «Киев», которые принадлежат к коммунальной собственности территориальной общины города Киева, на открытом аукционе стало ООО «Синема-Центр» с предложением в 2 млн 119 тысяч грн в месяц без НДС.

Таким образом, поступления в бюджет столицы от аренды помещения увеличатся в 45 раз. Как известно, предыдущий арендатор платил 47 тысяч грн в месяц за аренду помещения кинотеатра. О таком решении конкурсной комиссии сообщил заместитель председателя КГГА Владимир Слончак.

«Кинотеатр Киев – это жемчужина столицы и знаковое для всех горожан кинотеатр. Поэтому для нас важно сохранить его уникальность, его зрителя, а следовательно – фестивальный профиль. Городская власть совместно с общественностью, а также с рекомендациями Департамента культуры прописала условия конкурса так, чтобы за кинотеатром в дальнейшем было сохранено его фестивальное и арт-хаусное направление. Мы ожидаем, что новый арендатор будет четко выполнять поставленные условия конкурса, за чем город будет пристально следить. А кинотеатр развивался и приносил пользу всем сторонам: киевлянам и гостям столицы, городу и арендаторам», – сообщил Владимир Слончак.

Срок действия договора аренду составляет 10 лет, в течение этого срока Киевский городской совет не будет принимать решение о приватизации этого объекта. В случае невыполнения арендатором условий договора, вопрос будет решаться в судебном порядке.

«Конечно, победитель конкурса должен заключить охранный договор с Департаментом охраны культурного наследия, в котором будет четко определено целевое назначение здания – кинотеатр. Я напомню, что помещение кинотеатра – это свыше 7300 квадратных метров в центре столицы. И я убежден, что при разумном хозяйствовании есть все возможности сделать его работу более эффективной для горожан с улучшением его состояния и сохранением его самобытности», – добавил заместитель председателя КГГА.

Напомним, что городская власть совместно с общественностью прописала условия конкурса так, что за кинотеатром сохранены его фестивальное и арт-хаусное направления.

Кроме того, кинотеатр должен предоставлять значительное внимание популяризации украинского национального кинематографа (который должен составлять не менее 30% общего репертуара) и осуществлять премьерные показы фильмов украинского производства.

Кинотеатр должен продолжить свою работу в формате фестивального центра столицы, сотрудничая с крупнейшими международными кинофестивалям, в том числе КМКФ «Молодость», DocuDays, ШАГ, Одесским международным кинофестивалем и другими.

Арендатор должен обеспечить свободный доступ к кинотеатра зрителей с инвалидностью и маломобильных категорий населения, обустроив для этого пандусы на лестнице и специальные уборные.

Особое внимание должно быть уделено образовательным и детским программам, в частности, часть мероприятий должна носить благотворительный характер, адресовано незащищенным слоям населения и детям из многодетных, малообеспеченных семей и тому подобное.

Арендатор должен активно сотрудничать с посольствами и культурными центрами стран мира с целью регулярного проведения фестивалей национального кино этих стран.

Обеспечить публичное обсуждение планов работы кинотеатра и международных программ в нем в течение 30 дней с момента подписания договора аренды.

Предусмотреть максимально эффективное использование площадей кинотеатра для обустройства там культурно-художественных пространств и предоставления сопутствующих услуг (офис кинофестиваля, коворкинг, конференц-залы, семинары и развивающие программы, попкорн-бар, кафе).

Напомним, что в конкурсе на аренду помещения кинотеатра «Киев» принимали участие: общественная организация «Фонд «Молодость», ООО «Планета Кино», ООО «Синема-Центр», ООО «Сантини Ф'южин», Чао «Мультиплекс-Холдинг».