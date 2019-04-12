В Киеве завтра перекроют Крещатик

Это связано с торжественным открытием Чемпионата Украины по ралли.

В центре Киева завтра состоится торжественное открытие Чемпионата Украины по ралли, в связи с чем днем ограничат проезд по улице Крещатик.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистарции.

Согласно сообщению, 13 апреля с 15:00 до 21:00 на Крещатике состоится торжественная часть этапа Чемпионата Украины по ралли – ралли «Столица».

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В связи с этим событием с 13:00 до 03:00 14 апреля будет запрещено движение всех видов транспорта для монтажа и демонтажа сценических конструкций на Крещатике – от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Прорезной.

Как отмечают в КГГА, на время проведения ралли также изменит работу и наземный пассажирский транспорт (маршруты которого проходят по указанным улицам).

По информации организаторов ралли, в центре столицы встретятся лучшие автоспортсмены страны. В 15:00 на главной улице города откроется выставка спортивных автомобилей, в 19:00 начнется торжественное открытие соревнования.

Чемпионат Украины по ралли – это классическое ралли, которое предусматривает соревнования экипажей, на дорогах общего пользования, перекрытых для общественного транспорта и людей, на время проведения гонки. Соревнования проходят с 1999 года.

Как сообщал УНИАН, с 13 до 20 апреля в Киеве будут частично ограничивать движение транспорта по проспекту Победы в связи с демонтажем Шулявского путепровода.