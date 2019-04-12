Чтобы не допустить подтопления дорог, ночью на улицах столицы работали насосные станции - КГГА

На балансовых объектах предприятий «Киевавтодора» в течение ночи фактов подтоплений участков улично-дорожной сети зафиксировано не было.

С вечера 11 апреля гидротехнические службы предприятий коммунальной корпорации «Киевавтодор» работают в усиленном режиме. Чтобы не допустить подтопления участков улично-дорожной сети во время ливня, ночью была обеспечена бесперебойная работа насосных станций, так и специальной техники. Об этом сообщили в КК «Киевавтодор».

На балансовых объектах предприятий «Киевавтодора» в течение ночи фактов подтоплений участков улично-дорожной сети зафиксировано не было.

Однако напоминаем, на балансе предприятий коммунальной корпорации «Киевавтодор» находится лишь 30% дождевой канализации города, остальные – на балансе других служб и коммунальных предприятий столицы. Поэтому в случае возникновения подтоплений необходимо выяснить, на чьем балансе находится тот или иной объект, и соответственно обращаться к балансодержателю для устранения недостатков.