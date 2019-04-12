Американская журналистка издания Forbes назвала Киев «бриллиантом Восточной Европы»

По ее словам, один из центральных районов Киева – Подол – похож на район Нью-Йорка Бруклин своей вальяжностью и отличными местами для отдыха.

Известная американская тревел-блогер и журналистка Бриенна Вилсон (Breanna Wilson) побывала в Киеве и назвала его «столицей Восточной Европы, которую обязательно нужно посетить».

Об этом она написала в своем материале, опубликованном изданием Forbes.

«Учитывая недавние революции, продолжающееся противостояние с Россией и, скажем честно, холодную погоду, Киев был местом, которое интриговало меня, как журналиста, но я никогда не была уверена, что хочу его посетить. Не говоря уже о том, чтобы рекламировать его кому-нибудь еще. Но я была неправа. И не потребовалось много времени, чтобы это выяснить», – заявила журналистка.

Так, она отметила столичные художественные и социальные проекты. В частности, ресторан Urban Space 500, который финансировался 500 спонсорами, а всю прибыль направляет на помощь социальным проектам и стартапам для развития города.

«Или The Naked Room Gallery – пространство, где демонстрируют свои работы местные художники. Кроме того, в течение дня галерея работает как кафе, а ночью – превращается в секретный винный бар. Так что это лучший способ погрузиться в локальную арт-сцену», – написала автор.

По ее словам, один из центральных районов Киева – Подол – похож на район Нью-Йорка Бруклин своей вальяжностью и отличными местами для отдыха.

«Подол – самый модный район города, и для этого есть все основания. Находясь в этом районе, который сами местные жители называют «старым городом», вдали от шума и суеты Крещатика – главной улицы Киева, понимаешь, что Подол больше похож на Бруклин. Он такой же спокойный, с множеством отличных заведений, хорошо одетой и крутой толпой людей вокруг», – подчеркнула блогер.

Также она сообщила, что в Киеве сегодня очень широкая коктейльная карта и разнообразная барная культура, которая может удовлетворить запросы даже самой требовательной публики.

«Ходят слухи, что есть даже секретный «бар только для барменов», который открывается в 2 часа ночи, и в него могут входить только местные жители, работающие в городской барной индустрии. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть этот слух, но мне нравится сама идея тайных баров», – констатировала Бриенна Вилсон.