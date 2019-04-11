На Троещине заработает новый детсад с энергосберегающими технологиями и видео-наблюдением

Новый садик на Радунской будет построен на участке, который занимала стихийная парковка.

На улице Радунской в 24-м микрорайоне Выгуривщины-Троещины продолжаются подготовительные работы по строительству муниципального детского сада на 260 мест (14 групп). Заказчиком строительства выступает КП «Житлоинвестбуд-УКБ».

В микрорайоне проживает около 15 тысяч жителей, поэтому потребность в местах в детских садах – чрезвычайно высокая. В то же время для жителей микрорайона в пешей доступности работает только один детский сад на 160 мест.

Новый садик на Радунской будет построен на участке, который занимала стихийная парковка.

«Дошкольное учреждение на Выгуривщине-Троещине планируется открыть осенью 2020 года. Он не только значительно сократит очередь, которая существует в дошкольные учреждения района, но и украсит район и станет настоящим детским центром развития, обучения и развлечений. Дети будут ходить туда с удовольствием», – считает заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп.

Сад будет отвечать самым высоким требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных посетителей. Будут обустроены пандусы, лифт, заезды со сниженными бордюрами.

Проектом запланирован детский бассейн, спортивный и актовый залы с современным оборудованием, просторный пищевой и медицинский блоки, административные помещения, кабинеты логопеда и психолога.

Продуманы меры безопасности: будет установлена система внешнего и внутреннего видеонаблюдения, домофонный связь на входе на территорию сада и в здание.

Садик на улице Радунской будет иметь низкое энергопотребление. Здание будет утепленная, с современной системами вентиляции и отопления. Все освещение в саду – энергосберегающее.

Территория сада будет обустроена и озеленена для прогулок и игр детей на свежем воздухе.