Энергоэффективные мероприятия в садиках и школах позволили за прошлый год сэкономить 100 миллионов гривень – КГГА

Одной из приоритетных задач Стратегии развития города Киева является эффективное использование энергетических ресурсов и внедрение энергосберегающих и экологических технологий.

Киев как европейская столица последовательно внедряет План действий устойчивого энергетического развития г. Киева на 2016-2020 годы. За последние три года мероприятия по энергосбережению выполнены в 331 учреждении социальной сферы: в 17 учреждениях проведена термосанация (комплекс мероприятий по энергосбережению), в 33 – модернизация системы освещения, в 24 учреждениях установлен индивидуальный тепловой пункт с погодным регулированием (ИТП), в 257 – проведена модернизация ИТП, передает пресс-служба КГГА.

Благодаря этим мерам столичные школы и детсады сэкономили около 100 млн грн на коммунальных услугах. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев во время визита к ДОУ № 601 (вул. Верховинная, 17), где установлены солнечные панели, позволяющие экономить энергоносители.

«Для этих целей Киевская городская государственная администрация инициировала сотрудничество с корпорацией НЕФКО – Северной экологической финансовой корпорации (Nordic Environment Finance Corporation – NEFCO), что финансирует энергоэффективные проекты в странах Центральной и Восточной Европы, включая Украину. Киеву удалось привлечь более 6,5 млн евро средств международных финансовых организаций. В частности, речь идет о кредитных средствах международной корпорации NEFCO и Фонда партнерства по вопросам энергоэффективности и окружающей среды в Восточной Европе (E5P Fund). Еще 2 млн евро были вложены в энергоэффективность социальной сферы из городского бюджета», – сообщил Петр Пантелеев.

Мониторинг показывает высокую эффективность проекта «Термосанация в бюджетных учреждениях города Киева», который реализован благодаря НЕФКО. В учреждениях бюджетной сферы удалось по 2018 год сэкономить около 100 млн грн (3,3 млн евро). Прогноз ежегодной экономии бюджетных средств – не менее 70 млн грн. Кроме этого, заведения получают оптимизацию температурных и санитарных условий в учреждениях, а также продление срока эксплуатации оборудования.