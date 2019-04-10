Киевская строительная компания "Геос" заявила, что ее шантажируют донецкие экс-прокуроры

В компании заявляют, что бывшие правоохранители требуют деньги – в противном случае угрожают остановить строительство.

Бывшие работники прокуратуры блокируют строительство на Казимира Малевича 44-46, шантажируя застройщика протестами и судебными делами. Об этом говорится в заявлении строительной компании “Геос”.

В компании заявляют, что бывшие правоохранители требуют деньги – в противном случае угрожают остановить строительство.

“Возведение второй очереди многоэтажки на улице Казимира Малевича, 44-46 блокируется несколькими бывшими работниками прокуратуры, которые начали шантаж строительной компании “ГЕОС”. Вторая очередь строительства должна начаться на земельном участке, который принадлежит строительной компании. Вместе с жителями соседней многоэтажки, что находится на Ямской 34/35, мы решили установить большую и современную детскую площадку, обустроить придомовую территорию, создать зону отдыха во дворе”, - говорится в заявлении.

В компании говорят, что нынешняя детская площадка – опасна для детей.

“Нынешняя наскоро обустроенная детская площадка – опасна, потому что находится прямо на теплотрассе. В случае возникновении аварийной ситуации могут пострадать дети. Именно поэтому мы проводим работы по устранению аварийности и построим новую площадку уже в ближайшее время”, - добавляют в “Геосе”.

В “Геосе” добавляют, что ведут диалог с жильцами соседнего дома.

“Наша строительная компания начала диалог с жителями Ямской – вместе мы обсудили развитие будущего микрорайона, приняли ряд решений относительно зон общего пользования. В то же время, несколько бывших правоохранителей из Донецка начали шантаж строительной компании. Они требуют деньги за возможность начать строительство – в противном случае угрожают судебными делами, протестами и перекрытием дороги, как только мы начнем работы на Казимира-Малевича 44-46”, - заявляют в строительной компании.

В “Геосе” отмечают, что компания не поддается на шантаж и продолжает работы.

“Мы не поддаемся на шантаж и в своей деятельности руководствуемся только украинским законодательством. Мы готовы вести диалог с людьми, что живут в доме на Ямской 35/34. Готовы вести конструктивную беседу, вместе планировать развитие придомовой территории, обустроить общую зону отдыха. Мы убеждены: любые ситуации должны решаться в рамках правового поля”, - заявляют в компании.

Строители призывают жителей соседних домов и активистов не поддаваться на провокации.

“Обращаемся ко всем активистам, жителям Ямской 35/34, журналистов и правоохранителей: не поддавайтесь на провокации нескольких людей, которые решили заработать на хорошем имени строительной компании. Мы открыты к диалогу, но никогда не пойдем на поводу у шантажистов”, - резюмируют в компании.

Как известно, компания “Геос” в ближайшее время планирует начать возведение второй очереди многоэтажного комплекса на Казимира Малевича. Они входят в пятерку крупнейших строительных компаний столицы.