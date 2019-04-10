Кличко: Мы ведем переговоры с Europa-park о привлечении инвестиций для создания такого парка в Киеве

Кличко устроили экскурсию по парку развлечений, рассказали как развивали территорию и о новых проектах, которые собираются воплотить уже в этом году.

Городская власть Киева ведет переговоры с владельцами крупнейшего в Германии парка развлечений Europa-park о привлечении инвестиций для создания подобного парка в столице Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко посетил Europa-park, расположенный в городе Руст, и встретился с его владельцами. Об этом сообщается на сайте klichko.org.

«Мы планируем создать большой парк развлечений и активного отдыха на территории столичного Гидропарка. Это территория в почти 130 гектаров, остров недалеко от центра города, - отметил Кличко. - И сегодня нам нужен инвестор, который вложит средства, опыт и идеи в реализацию такого крупного проекта», - сказал во время встречи мэр Киева.

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Кличко устроили экскурсию по парку развлечений, рассказали как развивали территорию и о новых проектах, которые собираются воплотить уже в этом году.

«Здесь очень интересно все сделано. - Уютное, стилизованное под старинное, городок с современными аттракционами, кучей увлекательных развлечений, красивой природой. И для детей устроены локации не только для развлечений, но и с познавательными функциями. Словом, здесь счастливы и дети, и их родители. Я давно мечтаю и буду делать все, чтобы подобный парк появился и в Киеве», - отметил Виталий Кличко.

Europa-park - крупнейший в Германии и второй по посещаемости парк развлечений в Европе после Диснейленда в Париже. В прошлом году Europa-park посетили более 6 миллионов человек. Сюда едут из Германии, Франции, Швейцарии и других стран.