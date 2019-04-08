Киев выделил средства на реконструкцию трамвайной линии и подземного перехода на Подоле – КГГА

Общая сметная стоимость выполнения работ составляет 286 834,983 тыс. грн.

В Подольском районе комплексно реконструируют трамвайную линию и остановки «Контрактовая площадь» в пределах Контрактовой площади, ул. Константиновской, ул. Межигорской, ул. Верхний Вал и подземного пешеходного перехода на ул. Спасской.

По словам Дмитрия Давтяна, проект утвержден распоряжением Киевской городской государственной администрации № 603.

При утвержденные проекта реконструкции учтены экспертный отчет ООО «ПРОЕКСП» от 14 декабря 2018 года. Заказчиком работ определено коммунальное предприятие «Киевпасстранс».

Проектом предусмотрено выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения: восстановление покрытия проезжей части улиц и тротуаров, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки и тому подобное. Также реконструируют трамвайную линию на улице Константиновской от ул. Верхний Вал до Контрактовой площади, а также переход через ул. Спасскую и транспортно-разворотный узел. Продолжительность выполнения работ – 19 месяцев.

Общая сметная стоимость выполнения работ составляет 286 834,983 тыс. грн. Финансирование расходов будет осуществляться в соответствии с показателями Программы экономического и социального развития г. Киева на 2018-2020 годы за счет бюджетных средств. В этом году на начало работ выделено 50 110,8 тыс. грн.