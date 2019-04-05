В Киеве при реконструкциях учитывают потребности людей с инвалидностью - КГГА

В КГГА рассматривается возможность введения должности представителя уполномоченного по правам людей с инвалидностью.

В этом году ряд коммунальных объектов Киева станут более доступны для людей, которые передвигаются с определенными сложностями.

Об этом по итогам заседания городского комитета доступности инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры сообщила глава комитета, заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

В частности, особое внимание будет уделено объектам транспортной инфраструктуры столицы, отметила заместитель председателя КГГА. Среди прочего, потребности лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения должны учесть во время масштабной реконструкции Вокзальной площади рядом с Центральным железнодорожным вокзалом Киева, начать которую планируется в этом году.

«Это визитная карточка столицы. Площадь ежедневно пересекают сотни тысяч киевлян и гостей города. Поэтому здесь все должно быть продумано для удобства маломобильных граждан», – подчеркнула Марина Хонда.

Также интересы людей с инвалидностью, которые передвигаются на коляске, примут во внимание во время реконструкции и благоустройства таких железнодорожных объектов, как платформы станций: «Киев-Волынский», «Борщаговка», «Святошин», а также остановки скоростного трамвая «Гната Юры», что тоже запланированы на текущий год.

Марина Хонда также обратила внимание членов комитета на то, что с 1 апреля 2019 года в Украине вступили в силу новые строительно-архитектурные нормы законодательства, позволяющие требовать от исполнителя работ учет потребностей лиц с недостатками зрения при возведении, реконструкции или благоустройства зданий и публичного пространства.

В КГГА также отрабатывают механизмы эффективного контроля исполнения решений комитета. В частности, рассматривается возможность введения должности представителя уполномоченного по правам лиц с инвалидностью. А в Департаменте социальной политики КГГА разрабатывают проект решения о создании отдельного коммунального предприятия, одним из направлений деятельности которого будет аудит доступности киевских коммунальных объектов для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения.