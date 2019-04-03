КП «Муниципальная охрана» присоединится к охране столичных учреждений образования - КГГА

Итоги реализации Городской целевой программы «Образование Киева. 2016-2018» и важные стратегические направления следующей – были представлены в публичном отчете во время расширенного заседания Коллегии Департамента образования и науки.

Абсолютно новым в Городской целевой программе 2016-2018 годов стали поддержка лучших педагогических практик, учебных заведений и учащихся через гранты Киевского городского головы, ремонты спортивных залов с полной заменой оборудования на современное, ремонты спортивных площадок в детских садах, создание единого информационно-образовательного пространства учреждений образования коммунальной формы собственности и многое другое.

Во время заседания Коллегии заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский презентовал стратегические направления развития образования в городов Киеве на 2019-2023 годы. Прежде всего, это изменения в административной части, питании, безопасности в образовательных учреждениях и реализация проекта «деньги ходят за ребенком».

«Хочу заметить, что если предыдущая Программа была в основном программой функционирования и содержания отрасли, то новая – должна стать Программой развития. Ибо только по сравнением финансовых показателей ее объем вырос вдвое – с 2,5 млрд грн до 5,2 млрд грн», – подчеркнул Валентин Мондриевский.

В планах обеспечить справедливую (по степени необходимости) очередность проведения ремонтных работ в учреждениях образования. В то же время, город хочет дать возможность директорам образовательных учреждений больше сосредоточиться на профессиональной работе, а именно: организации учебного процесса. Так же в районных управлениях образования будут модернизированы инженерные группы, которые проведут профессиональное обследование технического состояния образовательных сооружений и определят, какие работы и в какой очередности должны быть проведены в ближайшие годы. С целью сделать этот процесс более прозрачным, уже начата работа над электронной картой «Материально-технических потребностей образовательных учреждений».

В сфере питания предложен новый Порядок, который должен усилить контроль над его качеством. Три возможные модели организации питания – традиционно действующая, кейтеринг, обеспечение полуфабрикатами – будут рассматриваться и в дальнейшем. Варианты реализации от мощного предприятия до мини-цехов, будут больше похожи на мини-кулинарные цеха, чем столовой в привычном нам понимании.

«Наша целевая аудитория – дети, и мы должны сделать все возможное, чтобы нашим детям было вкусно, а также безопасно питаться в садиках и школах. Для эффективного использования бюджетных средств мы уже наработали четкий план изменений в поставках качественных продуктов», – добавил Валентин Мондриевский.

Особое внимание в обсуждении уделили проекту «Деньги ходят за ребенком», который в прошлом году практически единогласно был поддержан Киевским городским советом. На сегодня в столице уже заключено более 70 соглашений о сотрудничестве с частными учреждениями дошкольного образования. Теперь когда главным критерием выбора садика становится качество заведения и уровень обучения, коммунальным детским садам придется стать конкурентоспособными.

В вопросе безопасности в учреждениях образования следующим шагом после установления тревожных кнопок и камер видеонаблюдения будет введение групп быстрого реагирования и физической охраны силами работников КП «Муниципальная охрана». Также особое внимание будет уделяться ограждениям школ и детских садов.