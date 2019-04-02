За год жилищно-коммунальная инспекция провела 1070 проверок качества предоставления услуг – КГГА

В результате совместных проверок Управления с исполнителями услуг – управляющими компаниями, тепло - и водоснабжающими предприятиями недостатки устранялись или осуществлялся перерасчет клиентам предприятий.

В 2018 году специалисты Управления (инспекции) самоуправляющегося контроля Киевской городской государственной администрации провели 1070 проверок на основе обращений киевлян, которые касались качества жилищно-коммунальных услуг.

В среднем ежедневно инспекция осуществляла 4-5 проверок. Об этом сообщил начальник Управления (инспекции) самоуправляющегося контроля Станислав Москалевский, указано на официальном сайте КГГА.

В результате совместных проверок Управления с исполнителями услуг – управляющими компаниями, тепло - и водоснабжающими предприятиями недостатки устранялись или осуществлялся перерасчет клиентам предприятий.

«Так, в прошлом году «Управляющими компаниями по обслуживанию жилого фонда районов города Киева» в пользу потребителей произведен перерасчет за некачественно предоставленные или не предоставленные услуги по содержанию домов и придомовых территорий на общую сумму 44,2 млн грн. В большинстве случаев основаниями для проведения перерасчетов стали непредоставление услуг по уборке придомовой территории и лестничных клеток, техническому обслуживанию лифтов, обслуживанию систем диспетчеризации, техническому обслуживанию и текущему ремонту систем противопожарной автоматики и дымоудалению, поливу дворов, клумб и газонов, освещению мест общего пользования, энергоснабжению лифтов», – говорит Станислав Москалевский.

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Он отметил, что существуют обращения, которые рассматриваются и выполняются в течение нескольких дней, а есть проблемы, которые накопились за много лет и требуют более предметного изучения, принятия мер и кое-где неоднократного выхода на место для контроля исполнения.

«Например, жители дома № 8 на переулке Приборный (Святошинский район) обратились с проблемой чрезмерных начислений платы за услуги по централизованному отоплению при наличии работающего теплового счетчика. Во время проверки были получены сведения параметров потребления тепловой энергии, осуществлен детальный анализ расхода теплоносителя с проектными данными и обнаружено, что на дом было рассчитано сужающее устройство (шайба) завышенного диаметра. По результатам совместной проверки с КП «Киевтеплоэнерго» осуществлена регулировка диаметра сопла уменьшенного диаметра и сделан обоснованный расчет уменьшения диаметра шайбы», – объясняет Станислав Москалевский.

Руководитель инспекции уверяет, что перерасчет не является ключевой целью работы инспекции, главное – улучшить качество сервиса.