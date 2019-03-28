Кличко: в Киеве демонтированы 1600 рекламных носителей, еще почти столько же будет убрано к концу мая

Городская власть продолжает уменьшать количество и наземных рекламных конструкций (биг-бордов).

В столице продолжают убирать рекламные носители, установленные с нарушениями требований по размещению рекламы. Бессистемная реклама не должна портить внешний вид столицы.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время проверки процесса демонтажа на улице Саксаганского. Там работники КП «Киевреклама» начали убирать незаконные конструкции с фасадов домов.

«Наши инспекторы ранее осуществили проверку и насчитали здесь 622 носителя, установленные с нарушением требований по размещению рекламы. Несколько десятков из них демонтировали сами владельцы после того, как им сделали замечание. Другие конструкции убирает "Киевреклама", - отметил Кличко.

Также, по его словам, в столице уже осуществили демонтаж рекламных носителей с фасадов домов на нескольких улицах. В частности, на Бассейной, Нижнем и Верхнем Валах, Ярославовом Валу, на Прорезной. В общем с фасадов уже убрали 1 600 незаконных рекламных конструкций.

Городская власть продолжает уменьшать количество и наземных рекламных конструкций (биг-бордов).

«Например, совсем другой вид теперь имеют Набережное шоссе, мост Патона, бульвар Тараса Шевченко, Крещатик и много других улиц. Хочу отметить, что в прошлом году совместно с основными операторами рекламного рынка столицы мы разработали Схему размещения наземных рекламных средств в Киеве. Как результат - по сравнению с 2015-м годом из почти 12 тысяч единиц таких конструкций осталось 5,5 тысяч. До конца мая этого года количество рекламных носителей в городе уменьшим еще на 1 300 единиц», - подчеркнул Кличко.