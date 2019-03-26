Кличко: после ремонта Александровской больницы киевляне получают лечение по мировым стандартам

Мэр Киева напомнил, что в этом году в столице планируют начать строительство больницы со стационаром на Троещине и больницы скорой медицинской помощи на правом берегу.

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как отремонтировали и оборудовали несколько отделений Александровской городской клинической больницы.

«Здесь отремонтировали отделение реанимации и интенсивной терапии для хирургических больных. Установили в них новое оборудование для послеоперационного наблюдения и сопровождения пациентов. В 2018-м осуществили ремонт помещений и установили новейший спиральный компьютерный томограф, приобрели сверхсовременный магнитно-резонансный томограф», - сказал Кличко.

Он отметил, что в больнице сделали капитальный ремонт и здания корпуса №7. Закупили в него новое оборудование и мебель. В этом корпусе расположены несколько отделений: церебро-васкулярной патологии с палатой интенсивной терапии, нейрохирургии, отделение реанимации для нейрохирургических больных.

Также в Александровской открыли отделение паллиативной помощи на 10 коек. Это уже третье такое отделение в столице, где могут получить квалифицированный уход неизлечимо больные.

Средствами городского бюджета обновили также реанимационную для нейрохирургических больных. Приобрели новый операционный стол с операционной лампой, С-арку для оперативных вмешательств под контролем рентгена и операционный микроскоп.

«Этот микроскоп позволяет нам делать операции, в результате которых пациенты выздоравливают даже после тяжелых инсультов. Эта техника позволяет нам спасать жизни. И это оборудование – самое современное»,- отметил заведующий отделением нейрохирургии Олег Нечипорук.

Также в Александровской больнице завершили капремонт и дооснащение отделения рентген-эндоваскулярной хирургии с операционным блоком для открытых оперативных вмешательств на сердце и палатами интенсивной терапии. Открыли новую операционную, которая оборудована ультрасовременным операционным столом, аппаратами искусственного кровообращения, искусственной вентиляции легких, мониторным комплексом.

«Здесь мы сделали все, чтобы пациенты, которые попадают в больницу, могли пройти комплексное обследование, получить необходимую помощь и курс реабилитации. Все в одном месте. Мы закупаем много оборудования. Современного и дорогого. - Оборудование, которое позволяет оперативно установить диагноз и спасти жизнь, - подчеркнул Кличко. - Комплексные меры, которые осуществили в больнице, дают возможность оказывать медицинскую помощь, которая соответствует лучшим мировым стандартам», - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева напомнил, что в этом году в столице планируют начать строительство больницы со стационаром на Троещине и больницы скорой медицинской помощи на правом берегу. Всего в столичном бюджете на 2019 год на сферу здравоохранения предусмотрено почти 11 миллиардов гривень. Большую часть этих денег направят на реконструкцию существующих больниц и отделений в них. А также – на закупку крайне необходимого медицинского оборудования.

Александровская больница - одно из старейших медицинских учреждений столицы, что работает с 1875 года. На сегодня в ней оборудованы 32 стационарных отделения, в которых ежегодно лечатся более 24 тысяч пациентов с различными патологиями.