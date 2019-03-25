Кличко подписал меморандум с полицией и "Муниципальной вартой" по обеспечению правопорядка в столице

Согласно документу, стороны будут согласовывать мероприятия, направленные на профилактику и противодействие преступности на территории Киева.

Мэр Киева Виталий Кличко подписал Меморандум по обеспечению правопорядка и безопасности в Киеве. Меморандум заключен между Киевской городской государственной администрацией, постоянной комиссией Киевсовета по вопросам соблюдения законности, правопорядка и предотвращения коррупции, Главным управлением Национальной полиции в городе Киеве, Управлением патрульной полиции в городе Киеве и Киевским городским общественным формированием по охране общественного порядка и государственной границы «Муниципальная варта».

“Сегодня мы подписываем важный документ в сфере обеспечения правопорядка и безопасности в Киеве – Меморандум с общественным формированием «Муниципальная варта». Мы объединяем усилия для эффективного сотрудничества в обеспечении законности, прав и свобод киевлян, противодействия преступности и поддержания правопорядка в столице. Мы делаем еще один шаг к реализации местной политики муниципальной безопасности”, - сказал Кличко.

Так, согласно документу, стороны будут согласовывать мероприятия, направленные на профилактику и противодействие преступности на территории столицы. Срок действия Меморандума – три года.

Мэр подчеркнул, что общественное формирование «Муниципальная варта» было создано ветеранским движением столицы и за время работы зарекомендовало себя наилучшим образом. На сегодня личный состав формирования насчитывает более 400 членов. “Муниципальная варта” обеспечивает общественный порядок и безопасность в городе путем совместного с полицией патрулирования территории.

“Формирование полностью координирует свою деятельность и работает совместно с Национальной полицией в городе Киеве. К тому же, все члены общественного формирования проходят специальное обучение в органах полиции. Мы надеемся, теперь сотрудничество "Муниципальной варты" с полицией будет более скоординированным и эффективным. Потому что безопасность в нашем городе - один из главных факторов для спокойствия киевлян, для развития украинской столицы”, - подчеркнул городской голова.

В 2018 году «Муниципальная варта» занято соисполнителей городской целевой программы «Безопасная столица». Это дало возможность выделить из бюджета столицы 3,7 млн. грн на закупку 150 комплектов форменной одежды, обеспечение горюче-смазочными материалами, а также приобрести рации и спецсредства. В 2019 году в рамках этой же программы общественном формированию будет выделено 21 млн. грн. Участие формирования «Муниципальная варта» в реализации Программы дает возможность привлекать активных киевлян к обеспечению публичного порядка и безопасности на территории города. Сегодня большинство членов "Муниципальной стражи" - ветераны АТО.

Результаты сотрудничества “Муниципальной варты” и органов полиции уже есть. - Это увеличение количества задержаний правонарушителей, изобличения грабителей, составления протоколов об административных правонарушениях. Общественным формированием регулярно осуществляются рейды в наиболее проблемных районах столицы.

"Очень большую помощь "Муниципальная варта" предоставляет в Киеве при охране общественного порядка на массовых мероприятиях и социально-политических, и спортивных. Как, к примеру, во время проведения финала Лиги чемпионов УЕФА прошлого года. Мы подтвердили, что можем совместно работать и достигать результатов. У нас есть полное взаимопонимание. Полиция будет продолжать привлекать и координировать работу общественного формирования", - отметил заместитель председателя Национальной полиции Украины-начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко во время церемонии подписания Меморандума.

Также по словам Крищенко, привлекали "Муниципальную варту" и для наведения порядка на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве.