На улицах столицы в 2018 году установлено более 6 тысяч антипарковочных столбиков – КГГА
16:45, 22 марта 2019Киев
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Чтобы предотвратить стихийные парковки, в 2018 году предприятия КК «Киевавтодор» на улично-дорожной сети столицы установили более 6000 антипарковочных столбиков.
kyivcity.gov.ua
Об этом сообщили в коммунальной корпорации.
Понятно, что особенно остро с проблемой хаотичного паркования сталкиваются центральные районы города, именно поэтому сейчас в Шевченковском, Печерском и Подольском районах дорожники продолжают работы по установке антипарковочных столбиков.
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