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На улицах столицы в 2018 году установлено более 6 тысяч антипарковочных столбиков – КГГА

16:45, 22 марта 2019
Киев
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kyivcity.gov.ua

Понятно, что особенно остро с проблемой хаотичного паркования сталкиваются центральные районы города, именно поэтому сейчас в Шевченковском, Печерском и Подольском районах дорожники продолжают работы по установке антипарковочных столбиков.

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