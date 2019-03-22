На улицах столицы в 2018 году установлено более 6 тысяч антипарковочных столбиков – КГГА

Чтобы предотвратить стихийные парковки, в 2018 году предприятия КК «Киевавтодор» на улично-дорожной сети столицы установили более 6000 антипарковочных столбиков.

Об этом сообщили в коммунальной корпорации. Понятно, что особенно остро с проблемой хаотичного паркования сталкиваются центральные районы города, именно поэтому сейчас в Шевченковском, Печерском и Подольском районах дорожники продолжают работы по установке антипарковочных столбиков.

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