Кличко открыл обновленную станцию метро «Святошин» после ремонта

Капитальный ремонт столичная власть планирует делать на всех старых станциях столичного метрополитена - всего их 15.

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как отремонтировали станцию метро «Святошин». Там полностью обновили платформу и помещения станции и один из двух входных вестибюлей (второй закроют на ремонт завтра), установили новую входную группу. Станция «Святошин» теперь полностью оборудована для людей с инвалидностью - на ней установили лифты, обустроили полосы тактильной плиткой.

По словам мэра столицы, только 12 станций столичного метрополитена были оснащены или лифтами, или специальными подъемниками. «Святошин» стала 13 станцией - с самым современным оборудованием.

«Этой станции – 48 лет. И за это время здесь не делали такого ремонта. Вы бы посмотрели, какая тут была ужасная картина. Старая плитка, которая отваливалась от стен из-за чрезмерной влаги. В пешеходных переходах - трещины, в которых обитали крысы. Вокруг выходов из метро - стихийный рынок, - отметил Кличко. - Сегодня станция имеет современный вид, стала красивой и комфортной. Также здесь заменили электрооборудование и все кабели, обновили систему вентиляции, кондиционирования и отопления. Сделали и гидроизоляцию станции. Теперь здесь можно создавать микроклимат в зависимости от того, какая погода на улице. Также установили 3 лифта и 2 подъемника для людей с инвалидностью. Обустроили на всей станции и тактильные полосы для людей с недостатками зрения», - подчеркнул мэр.

Во всех помещениях станции установили современную систему видеонаблюдения, систему оповещения и новую противопожарную сигнализацию, противопожарные двери. Кличко также отметил, что в процессе ремонта пришлось исправлять недостатки, которые были допущены строителями во время строительства станции в 1971 году.

Большая часть работ завершена. Осталось отремонтировать второй вестибюль станции с выходом к рынку и пригородных электропоездов. Его закроют на реконструкцию 23 марта. Там также установят лифты для людей с ограниченными возможностями и пассажиров с детскими колясками. Общая стоимость работ по реконструкции станции - свыше 150 миллионов гривен.

«Капитальный ремонт мы будем делать на всех старых станциях столичного метрополитена. Таких сейчас - 15. Следующей будет станция «Политехнический институт», - отметил Кличко.

Он отметил, что Киевский метрополитен – большой и сложный механизм. Протяженность всех веток метро составляет 69,5 километров. Это 52 станции. Ежесуточно услугами столичного метро пользуется полтора миллиона пассажиров.

«Хочу напомнить, что мы не только ремонтируем станции столичного метро, но и строим новые. Начали активную фазу строительства двух новых станций в направлении жилого массива Виноградарь. В планах - всего 4 станции в сторону Виноградаря. За два года мы должны открыть первые две станции «Мостицкая» и «Проспект Правды», - заявил Виталий Кличко.