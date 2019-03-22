Дети-сироты и отдельные категории лиц с инвалидностью получат адресную материальную помощь – КГГА

Указанные категории киевлян получат помощь от 900 до 1500 грн.

Дети-сироты и отдельные категории лиц с инвалидностью, в том числе внутренне перемещенные лица, которые находятся на учете в органах труда и социальной защиты населения города и Пенсионного фонда Украины города Киева и фактически проживают в городе Киеве, до конца 2019 года получат ежемесячную адресную социальную материальную помощь. Подписано соответствующее распоряжение Киевской городской государственной администрации № 448. Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Так, по ее словам, помощь в размере 1500 грн получат:

- дети с инвалидностью подгруппы А;

- дети с инвалидностью, над которыми установлена опека или попечительство или которые воспитываются в приемных семьях или детских домах семейного типа;

- дети-сироты.

Материальную помощь в размере 1400 грн выплатят:

- лицам с инвалидностью i группы подгруппы А, размер пенсии которых (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, пенсий за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсиям, установленных законодательством) не превышает величины 2 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность;

- лицам с инвалидностью i группы подгруппы А – получателям государственной социальной помощи.

В размере 1000 грн материальная помощь предусмотрена детям с инвалидностью. Помощь в размере 900 грн – лицам с инвалидностью i группы, размер пенсии которых (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, пенсий за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсиям, установленных законодательством) не превышает величины 2 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность, лицам с инвалидностью И группы – получателям государственной социальной помощи.

Материальная помощь будет осуществляться за счет средств, предусмотренных городской целевой программой «Забота. Навстречу киевлянам» на 2019-2021 годы.

«Ежемесячная адресная социальная материальная помощь, которая не была своевременно выплачена гражданину по независящим от него причинам, в случае смерти этих граждан выплачивается членам семьи умершего в порядке, предусмотренном для выплаты пенсий в связи со смертью пенсионера», – добавила Марина Хонда.

Она подчеркнула, что лицам, которые одновременно относятся к нескольким категориям, предоставляется одна помощь в большем размере.