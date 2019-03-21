Муниципальная охрана обезвредила наркомана, который угрожал киевским медикам ножом

Работники киевского коммунального предприятия «Муниципальная охрана» обезвредила наркомана, который угрожал медикам столичной больнице ножом.

Об этом стало известно из сообщения на странице КП в социальной сети Facebook.

«20 марта в больницу №12 на улице Подвысоцкого был доставлен гражданин с явными признаками наркотического и алкогольного опьянения. Ему была оказана медицинская помощь в неврологическом отделении и он был госпитализирован с целью стабилизации его состояния. Примерно в 5:15 гражданин пришел в психопатическое возбуждение, разгромил оборудования в палате, достал принесенные с собой острые предметы (ножницы и самодельный нож из отвертки) и начал угрожать медицинскому персоналу», – говорится в заявлении организации.

Присутствуовавший в больнице наряд «Муниципальной охраны» вмешался в ситуацию, убедил нарушителя покинуть отделение и вывел его в коридор, где, квалифицировав его действия как угрозу нападения, что представляет непосредственную опасность жизни и здоровью окружающих, задержал.

«Во время задержания нарушитель неоднократно сопротивлялся, и даже, продемонстрировав незаурядную физическую силу, разорвал пластиковое спецсредство фиксации рук. Прибывший на место наряд полиции, вызванный муниципалами, применил металлические наручники, что помогло окончательно нейтрализовать правонарушителя», – сообщили в КП.

По словам представителя «Муниципальной охраны», отдельное удивление вызывает тот факт, что этот гражданин был одет в рясу монастырского послушника, что готовится к принятию монашества. Он был передан полиции.

«Заметим, что подобные инциденты, связанные с людьми в состоянии наркотического опьянения, достаточно часты. Медицинский персонал в коммунальных заведениях в таких случаях становится заложниками событий, рассчитывая исключительно на собственные силы и своевременное прибытие органов правопорядка. Но теперь они под надежной защитой високомотивированного личного состава КП «Муниципальная охрана», – резюмируется в сообщении.