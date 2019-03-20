В закон об услугах ЖКХ необходимо внести изменения для защиты прав потребителей КГГА

Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах», который частично вступил в силу в конце 2017 года и часть норм которого вступает в силу с мая 2019 года, должны быть внесены изменения на основе предложений органов местной власти, руководителей ОСМД и общественных инициатив.

На рынке должны действовать четкие нормы и правила, а также прямая ответственность за нарушение этих правил. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев во время международной конференции «Как создать рынок управления жильем в городе», организованной при содействии Министерства регионального развития, строительства, ЖКХ Украины, Швейцарской конфедерации, структур Всемирного банка, Ассоциации управляющих жилья.

Заместитель председателя КГГА подчеркнул, что только при условии прозрачных механизмов работы можно побуждать людей объединяться в дома и становиться полноценными собственниками.

«Основными факторами, которые сегодня могут повлиять на объединение внутри домовых общин, есть изменения к закону, массовая информационная кампания, а также установление четких правил для развития рынка. Острой является необходимость квалификационных требований к будущим управляющих, ответственности за нарушение правовых норм. Все европейские страны шли эволюционным путем в направлении привлечения собственников, то есть жильцов, до полноценного управления жильем, и установление временных рамок или язык ультиматума – здесь не будут эффективными», – сказал заместитель председателя КГГА.

По его словам, сегодня лишь закладывается фундамент рынка управления жильем, и часто качество и профессионализм управляющих не выдерживает критики. Речь идет о случаях рейдерского захвата домов коммерческими структурами, физическом воздействии управляющих на жителей и тому подобное.

«Чтобы навести порядок в отрасли и избежать подобных тенденций в дальнейшем, мы внесли свои предложения изменений в Закон «О жилищно-коммунальных услугах» и надеемся на их рассмотрение и внесение», – сказал Петр Пантелеев.