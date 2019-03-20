В ТРЦ Dream Town закроют аквапарк

ТРЦ Dream Town начинает реконструкцию третьего этажа.

Аквапарк юрского периода Dream Island в киевском торгово-развлекательном центре Dream Town закрывается на реконструкцию со 2 апреля 2019 года.

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Об этом ТРЦ сообщил в Facebook. В компании отметили, что планируют обновление всего третьего этажа ТРЦ.

Информация о том, планируется ли поэтапная реконструкция всего ТРЦ, отсутствует. Также пока не известны запланированные сроки завершения реконструкции.