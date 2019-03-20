В ТРЦ Dream Town закроют аквапарк
11:40, 20 марта 2019Киев
78 0
ТРЦ Dream Town начинает реконструкцию третьего этажа.
Сроки завершения реконструкци не называются \ ТРЦ Dream Town
Аквапарк юрского периода Dream Island в киевском торгово-развлекательном центре Dream Town закрывается на реконструкцию со 2 апреля 2019 года.
Читайте такжеВ столичном аквапарке погиб ребенок: полиция сообщила подробности трагедии
Об этом ТРЦ сообщил в Facebook. В компании отметили, что планируют обновление всего третьего этажа ТРЦ.
Информация о том, планируется ли поэтапная реконструкция всего ТРЦ, отсутствует. Также пока не известны запланированные сроки завершения реконструкции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter