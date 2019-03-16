Кличко: работы по замене изношенных труб системы теплоснабжения в столице уже начались

Кличко отметил, что в процессе разработки концепции реформирования системы теплоснабжения в столице принимали участие иностранные специалисты.

Работы по замене изношенных труб системы теплоснабжения в столице уже начались. В общем, в этом году планируют заменить около 100 км труб.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала «Киев». Кличко отметил, что в процессе разработки концепции реформирования системы теплоснабжения в столице принимали участие иностранные специалисты, которые знают толк в решении подобных проблем.

«В Киеве десятки тысяч километров коммуникаций. Есть участки теплосетей, где трубы надо было менять еще 30-40 лет назад. Но никто этого не делал! - подчеркнул Кличко. – Мы эту работу уже начали. Все помнят, что было в начале отопительного сезона 2018 года, когда Киев местами напоминал долину гейзеров. Но, отмечу, план обновления системы теплоснабжения у нас есть и уже в этом году будет заменено около 100 км труб на самых проблемных участках».

Кличко отметил, что сеть коммуникаций в столице находится в крайне запущенном состоянии, ведь средства в ее обновление не вкладывали десятилетиями. И теперь на полную модернизацию системы требуется время и большие финансовые инвестиции.

Напомним, в прошлом году Киев прекратил соглашение с частной компанией «Киевэнерго». Через 17 лет город вернул в управление общины 2,6 тыс. км тепловых сетей, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, мусоросжигательный завод «Энергия», почти две сотни котельных и станций теплоснабжения.