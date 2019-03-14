«Киевтеплоэнерго» будет публиковать названия недобросовестных подрядчиков, нарушающих условия договора

КП «Киевтеплоэнерго» в публичной коммуникации называть подрядчиков, нарушающих условия договора и не соответствуют заявленным на платформе публичных закупок «ProZorro» ресурсным характеристикам.

Такова официальная позиция коллектива «Киевтеплоэнерго», который в своей работе столкнулся с недобросовестными действиями предприятий, победивших на «ProZorro», однако сознательно сорвали сроки исполнения по договору обязательств и заблокировали контакт.

Одним из таких предприятий стало ООО «УКРЗІЗ», приняло участие в тендере на поставку очередной партии спецодежды для КП «Киевтеплоэнерго». За победу в тендере соревновались четыре компании, однако ПП «УКРЗІЗ» подало выгодную ценовую предложение: вместо 9 млн грн предприятие предложило выполнить заказ, согласно технического задания, за 6,5 млн грн. Срок пошива одежды, в соответствии с обязательствами, – 8 недель.

Однако уже в процессе сотрудничества ООО «УКРЗІЗ» направило образцы тканей, которые не соответствовали требованиям закупки и нарушило договоренности относительно предоплаты. В ответ на замечание со стороны «Киевтеплоэнерго» подрядчик ЧП «УКРЗІЗ» прекратил отвечать на письма и звонки заказчика. На связь представитель подрядной организации вышел только 11 января 2019 года и сообщил, что действие договора закончилось и продлевать его «УКРЗІЗ» не будет.

В связи с вышеуказанной ситуацией КП «Киевтеплоэнерго» вынуждено было обратиться в полицию с заявлением об уголовном правонарушении по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 192 Уголовного кодекса Украины.

Однако, чтобы провести новый тендер, КП «Киевтеплоэнерго» нужно минимум месяц.

Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» занимает ключевое место в вопросе стабильного теплоснабжения города, обеспечивая м. Киев услугами централизованного отопления и горячего водоснабжения. Во время своей деятельности предприятие заключает договоры с подрядными организациями на закупку работ и услуг. Подобные методы работы со стороны подрядчиков создают серьезные дополнительные трудности, которые предприятие каждый раз вынуждено преодолевать.

При этом КП «Киевтеплоэнерго», по рейтингу «ProZorro», входит в ТОП-5 заказчиков, которые придерживаются лучших практик, то есть процедуры закупок предприятия отвечают всем правилам и требованиям предусмотренным действующим законодательством.

Коллектив КП «Киевтеплоэнерго» призывает предприятия, участвующие в конкурсных процедурах, в прозрачной и ответственной сотрудничества и будет продолжать называть подрядчиков, которые этих принципов не придерживаться.