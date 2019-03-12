Киев успешно возвращает незаконно присвоенные коммунальные объекты - КГГА

С 2015 до 2018 года было истребовано в коммунальную собственность территориальной общины города Киева 26 объектов.

В 2018 году столица затребовала в коммунальную собственность 15 городских объектов. Возврат объектов является длительным трудоемким процессом, несмотря на это город прилагает максимум усилий, чтобы «отвоевывать» коммунальное имущество, незаконно присвоенное при предыдущей власти.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак.

По словам заместителя председателя, с 2015 до 2018 года было истребовано в коммунальную собственность территориальной общины города Киева 26 объектов, в том числе, в 2018 году – 15 объектов. В большинстве случаев выбытие объектов из коммунальной собственности произошло по причине незаконной регистрации вещного права частной собственности на объекты коммунального имущества по поддельным документам.

«Есть очень много тяжелых историй, когда годами мошенники затягивают дела, перепродают между собой по фиктивным документам имущество, даже получают поддельные документы от судов с неподконтрольных территорий. Однако каждое такое дело Департамент коммунальной собственности держит под контролем. Недавно успешно закончилась история с лабораторным корпусом на улице Эстонской, 3, который должны были передать городу еще в 2010 году. Так, после спланированного банкротства застройщика община города могла остаться ни с чем. Однако сейчас это дело после долгих лет было успешно закрыто на пользу города и общины», – резюмировал Владимир Слончак.