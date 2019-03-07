Канцлер Австрии поблагодарил Кличко за усилия во внедрении европейских ценностей

Кличко отметил, что единство позиции со стороны Австрии и ЕС относительно санкций играет важную роль в борьбе с российской агрессией.

Украина заинтересована в сильной и единой Европе, которая для нашего государства была и есть образцом демократии.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на съезде Австрийской народной партии, принять участие в котором Кличко пригласил Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

По мнению организаторов съезда, Виталий Кличко «является примером для целого поколения и пылким приверженцем европейской идеи и наведения мостов за пределами ЕС».

«Мы – реалисты. Мы понимаем и видим сложность и масштабы проблем, стоящих сегодня перед Европейским Союзом. Но мы заинтересованы в сильной и единой Европе. Несмотря на все проблемы, для нас Европа остается образцом демократии”, - подчеркнул Виталий Кличко выступая на съезде, состоявшемся в австрийском городе Клагенфурт-ам-Вертерзе.

Также он отметил, что единство позиции со стороны Австрии и ЕС относительно санкций играет важную роль в борьбе с российской агрессией.

«Единство позиции со стороны Австрии и Европейского Союза, в частности в вопросе санкций, играет очень важную роль в нашей борьбе с российской агрессией. Я хотел бы, чтобы все европейцы помнили, что в этой борьбе Украина защищает не только свою независимость. Мы защищаем свободу нашего европейского выбора, наши совместные с европейцами демократические ценности и стабильность и безопасность Европы», - подчеркнул Кличко. Он добавил, что пять лет назад на Майдане, впервые в истории, люди отдавали свою жизнь за европейскую идею, гибли под европейским флагом.

«Европейские ценности для нас - не лозунги и не пустые слова. Многие в странах ЕС воспринимает их как данность, гарантированную реальность, в которой европейцы живут от дня своего рождения, - отметил Кличко. - Наш же горький опыт в советской империи, опыт противостояния авторитаризма в государстве и противостояния российской агрессии учит: за демократию надо бороться каждый день! Необходимо ценить демократические достижения в каждой стране», - подчеркнул мэр Киева.

Он также отметил, что Соглашение об Ассоциации с ЕС является сегодня лучшей программой реформ и преобразований, которые должна воплотить Украина.

Съезд Австрийской народной партии собрал более 1300 участников и прошел под лозунгом “давайте Будем готовыми к Европе!”. Важность политического мероприятия, как отмечали его участники, - в том, что он состоялся накануне выборов в Европарламент.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц выразил поддержку Украине и ее европейским устремлениям. И поблагодарил Виталия Кличко за его усилия во внедрении европейских принципов и ценностей. Также он отметил, что благодаря поддержке Кличко Австрийской народной партии удалось одержать победу на парламентских выборах в 2017 году. Виталий Кличко накануне выборов принял участие в съезде, где Курца, который был министром иностранных дел, избрали председателем Австрийской народной партии.

Австрийская народная партия, основана в 1945 г., является самой многочисленной политической партией страны и насчитывает более 600 тыс. членов. Возглавляет партию Себастьян Курц, который с 2017 г. является Федеральным канцлером Австрии. Австрийская народная партия входит в Европейской народной партии.