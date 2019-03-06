Мэр столицы отметил, что из предоставленного активистами перечень из 53 объектов большинство документов полученные до 2014 года.

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с инициативной группой активистов по проверке законности застроек в столице.

Кличко отметил, что городская власть постоянно осуществляет проверки объектов, в отношении которых возникают вопросы. В частности он напомнил, что после таких проверок были разорваны договоры аренды земли с застройщиками на Андреевском спуске и на Осокорках.

Мэр столицы отметил, что из предоставленного активистами перечень из 53 объектов большинство документов полученные до 2014 года.

«Мы, как городская власть, постоянно проводим такие проверки. И в этом вопросе сотрудничаем с общественными активистами, чтобы совместными усилиями пресекать незаконные стройки, те, по которым есть претензии у общины. Именно благодаря сигналу от активистов мы разорвали договор аренды земли с застройщиками на Осокорках, на Андреевском спуске. Это очень важно, чтобы община помогала нам», - отметил мэр Киева.

Во время встречи обсудили вопрос создания комиссии с участием общественных активистов, которые будут помогать городским властям выявлять нарушения, к которым прибегают застройщики.

Кличко отметил, что всем владельцам спорных строек город предлагает пройти Градостроительный совет, согласовать проект, учтя замечания специалистов и общественности. Также городская власть тщательно проверяет всю документацию на строительства - к процессу проверок приобщены представители 6 департаментов КГГА и профильные заместители председателя. Если застройщик игнорирует интересы города и громады - с ним разрывают договор аренды земли, подчеркнул мэр столицы.

Кличко добавил, что часть активистов сегодня пытаются использовать ради политических или бизнесовых интересов.

«У нас нет какого-то соревнования с активистами, кто кого победит. Наша задача – объединить усилия», - подчеркнул мэр столицы.

Напомним,1 марта он дал поручение структурным подразделениям КГГА осуществить ряд дополнительных проверок, по результатам которых будут приняты эффективные меры для прекращения выявленных нарушений.