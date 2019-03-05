В Киеве состоится масштабный песенный конкурс

В рамках мероприятия предусмотрен парад хоровых коллективов разных стран на Крещатике.

С 27 до 31 августа 2020 года в столице впервые пройдут Международные хоровые соревнования. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время подписания между исполнительным органом Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрацией) и компанией INTERKULTUR Management GmbH, которая представляет международное хоровое общество, Меморандума о проведении Международных Хоровых Соревнований (International Choir Competition).

По словам Николая Поворозника, в рамках мероприятия предусмотрен парад хоровых коллективов разных стран на улице Крещатик, торжественные церемонии и концерты открытия и закрытия, конкурсная программа в течение трех дней с международным жюри, открытые концерты для всех жителей и гостей города и гала-концерт.

«В конкурсе обычно принимают участие около сорока команд из более чем десяти разных стран мира. Открытые концерты будут бесплатными, поэтому каждый желающий будет иметь возможность насладиться хоровым пением. Сейчас мы сделали много шагов для того, чтобы этот конкурс прошел именно в Киеве. Уже два года подряд ведутся переговоры относительно проведения конкурса, поскольку, начиная соревнования в Киеве, будут задействованы все города Украины. Сейчас Киеву предложено принять наименьший формат конкурса, с которого обычно и начинают сотрудничество с городами. В случае же успешного проведения мероприятия, город сможет принимать Хоровые соревнования каждые два года. Подписание меморандума – это один из шагов к воплощению в жизнь идеи проведения этого нерядового события именно в Киеве», – отметил Николай Поворозник.

Он отдельно подчеркнул, что после удачного опыта проведения Евровидения в столице, мероприятие подобного формата расширит аудиторию участников и болельщиков, что в свою очередь приведет к увеличению потока туристов в город.

«Конечно, подобные мероприятия способствуют популяризации туристического потенциала столицы и увеличения туристических потоков. Кроме того, это продвижение города на международном уровне, распространение имиджа города и страны, укрепление их позиционирования на европейской арене и увеличение туристов на последующие годы», – подчеркнул Николай Поворозник.