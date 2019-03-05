КГГА обратилась в прокуратуру столицы относительно противоправных действий участников акции 1 марта

К обращению также добавлена полная видеозапись событий того дня с камер наблюдения и открытых источников.

Киевская городская государственная администрация обратилась в прокуратуру столицы по фактам угроз и других противоправных действий отдельных участников акции 1 марта этого года в колонном зале КГГА.

К обращению также добавлена полная видеозапись событий того дня с камер наблюдения и открытых источников.

«Недопустимо, когда во время рабочего дня в здании столичной мэрии государственным служащим угрожают облить кислотой или найти семью, когда срывают заблаговременно запланированные мероприятия», – отметил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп.

Он добавил, что странным выглядит, когда протестуют по объектам, где город уже аннулировал все документы, или где ничего не происходит, потому что такие документы город не предоставляет. Странным выглядит, когда требуют «остановить строительство» от того подразделения, который такие решения вообще не уполномочено принимать. Это все напоминает отработку определенного заказа: делового или политического.

В КГГА напомнили, что городская власть системно борется с незаконными застройками и в пятницу была создана реальная площадка для диалога. Киевляне, которые пришли с конкретными проблемами, быстро нашли общий язык с чиновниками и продолжили работать над наработкой решений с профильными департаментами. К сожалению, части протестующих не был интересен диалог, которого они требовали, не были интересны реальные результаты проверок объектов. Вместо этого звучали алогичные призывы и лозунги.

В столичной госадминистрации призвали киевлян не поддаваться на провокации и политические спекуляции. И отметили, что любые действия должны оставаться в рамках закона. Город открыт для диалога с жителями. Однако противоправные действия будут всегда иметь соответствующую реакцию, подчеркнули в КГГА.