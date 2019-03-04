В Киеве состоялись первые аукционы по продаже объектов малой приватизации через систему ProZorro – КГГА

Торги прошли очень успешно, поскольку на участие в них зарегистрировалось рекордное количество потенциальных покупателей.

В Киеве состоялись первые аукционы по продаже трех объектов малой приватизации в электронной системе публичных закупок ProZorro. Эта важная реформа, которую город начал в сфере коммунальной собственности, позволит сделать процесс продажи городского имущества максимально открытым для общественности.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак.

«После подписания договоров купли-продажи бюджет Киева получит почти 10 миллионов гривень. Это не только по-хозяйски эффективное решение, но и значительный шаг для демократизации процесса и полной открытости для всех киевлян», – сообщил Владимир Слончак

По его словам, торги прошли очень успешно, поскольку на участие в них зарегистрировалось рекордное количество потенциальных покупателей. Из четырех объявленных аукционов не состоялся в связи с техническим сбоем в системе, проведение двух других через большое количество участников продолжалось непрерывно более 14 часов.

В частности, состоялась продажа нежилых помещений общей площадью 144,3 кв. м, расположенных на бульваре Верховного Совета, дом 22. Цена, предложенная победителем, составила 3,56 миллиона гривень.

Также система ProZorro осуществила продажу нежилых помещений общей площадью 137,4 кв. м, расположенных на улице Василия Тютюнника (прежнее название – Анри Барбюса), дом 58/1. Цена предложенная победителем составила 2,11 миллиона гривен.

Состоялась продажа нежилых помещений общей площадью 322,3 кв. м, расположенных на улице Николая Мурашко, дом 4/2. Цена, которую предложил победитель, составила 4,3 миллиона гривен.

Напомним, что система ProZorro – это база данных, находящаяся на сервере, и к которой можно приобщиться напрямую. Присоединиться к системе ProZorro возможно только через одну из электронных площадок, которая имеет доступ к системе. Благодаря такой организации процесса закупок, государство не сможет вмешиваться в ход торгов, отсеивать участников или как-то влиять на них.