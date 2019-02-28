Киевская команда Юлии Тимошенко требует вернуть киевлянам деньги, переплаченные за услуги ЖКХ

«Батькивщина» Киева убеждена, что власть должна вернуть каждой столичной семье, чья квартира попала под действие решения КГГА N668, ориентировочно по 2000 грн.

В четверг, 28 февраля, депутаты Киевсовета от «Батькивщины» приняли участие в акции протеста под КГГА, на которую собрались киевляне, с требованием вернуть деньги, которые похитила коммунальная мафия через установление грабительских тарифов.

Как сообщает пресс-служба столичной партячейки, жители столицы написали письмо о действиях властей и передали его через депутата «Батькивщины» Дениса Москаля.

Акцию киевлян против коммунальной мафии поддержали депутаты Киевсовета от «Батькивщины» Денис Москаль и Татьяна Мелихова, председатель ВОО «Союз собственников жилья Украины» Алексей Кучеренко, председатель ОО «Центр защиты киевлян» Виталий Нестор, правозащитник Юрий Власенко.

Напомним, более года команда Юлии Тимошенко добивалась справедливости в судах. Окружной административный суд Киева отменил распоряжение №668. Этим решением тариф на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий поднимался более, чем вдвое – с 3 грн/м2 до 6,4 грн/м2.

Суд решил частично удовлетворить административный иск ВОО «Союз владельцев жилья Украины» к исполнительному органу Киевсовета. В частности, признал противоправным и отменил упомянутое распоряжение исполнительного органа Киевсовета. Победное решение по этому делу будет обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.

«Батькивщина» Киева убеждена, что власть должна вернуть каждой столичной семье, чья квартира попала под действие решения КГГА N668, ориентировочно по 2000 грн. Такую сумму заплатили киевляне за 18 месяцев действия этого решения. Всего же киевская власть незаконно взыскала 1,5 млрд грн за содержание домов и придомовых территорий.