Стоимость коммунальных услуг отражает уровень затрат для стабильной работы предприятий – КГГА

Решение суда относительно тарифов коммунальных ЖЭКов на содержание домов и придомовых территорий отменяет распоряжение КГГА, однако такое понятие как «тариф» перестало существовать с июня прошлого года.

На сегодня действует договорная экономически обоснованная стоимость между управляющими компаниями и жителями, на основе которой осуществляется обслуживание домов. Об этом во время пресс-брифинга заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он напомнил, что с 10 июня 2018 года понятие «тариф» отменено вообще и введена цена за услугу, передает пресс-служба КГГА.

«Стоимость коммунальных услуг управляющих компаний отражает уровень затрат для стабильной работы и включает заработную плату персонала, затраты на электроэнергию, противоаварийные работы и тому подобное. Цена устанавливается из расчета на один квадратный метр общей площади жилого или нежилого помещения. Органы местного самоуправления утратили полномочия устанавливать тариф. Отныне это совместная договоренность предприятия (независимо от формы собственности) и потребителей.

«Произошел факт решения суда об отмене соответствующего распоряжения КГГА об установлении тарифов на содержание домов и придомовой территории. В свою очередь, в Верховный Суд Украины подана кассационная жалоба в отношении этого вопроса, и дело имеет перспективу рассмотрения. Кроме того, в решении суда нет обязательств производить перерасчет. Управляющие компании действительно в своей работе практикуют проведение справедливых перерасчетов людям, когда услуга предоставлялась некачественно, либо не предоставлялась вообще. Например, если в доме не работает противопожарная автоматика, то производится перерасчет, если лифт остановился на некоторое время – делается перерасчет, если некачественно убирается двор – делается перерасчет. За 2018 год муниципальные управляющие компании выполнили перерасчет на сумму 44 млн грн. Этой работой занимается городская жилищно-коммунальная инспекция, – пояснил Петр Пантелеев. – Мы, хозяйственники, работаем для того, чтобы обеспечить стабильную жизнедеятельность города и убеждены, что в этой сфере не следует заниматься политическими манипуляциями».

Заместитель председателя КГГА также сообщил, что сейчас готовится проект решения Киевского городского совета о создании электронной базы придомовых площадей, которая будет публичной и к которой будут иметь доступ киевляне.