КГГА внедряет гибкую систему скидок на социальный хлеб для владельцев «карточки киевлянина»

Система скидок определена Меморандумом о сотрудничестве между Киевской городской государственной администрацией и ЧАО «Киевхлеб».

В марте 2019 года в объектах розничной торговли частного акционерного общества «Киевхлеб» скидка на хлеб и хлебобулочные изделия для владельцев карточки киевлянина будет предоставляться в зависимости от льготной категории.

Об этом во время пресс-конференции сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

«Основной акцент, который мы сегодня делаем, это продажа хлеба по карточке киевлянина льготным категориям граждан. Скидка будет разная, в зависимости от категории. Я надеюсь, что в тестовом режиме до конца недели начнут работать по этой системе первые точки продажи «Киевхлеб», и в течение марта все 150 киосков предприятия, которые есть в городе, будут приобщены к программе. Основной момент, который мы должны понять, что именно карточка киевлянина будет давать возможность высчитывать конкретную льготу», – отметила Марина Хонда.

Она пояснила, что система скидок определена Меморандумом о сотрудничестве между Киевской городской государственной администрацией и ЧАО «Киевхлеб», который был подписан в декабре 2018 года. Согласно Меморандуму владельцы карточки киевлянина поделены на 5 категорий. Каждая из этих категорий имеет свой размер скидки. Владельцы карточки киевлянина, не имеющие льгот, смогут покупать социальные сорта хлеба со скидкой 20%.

Система скидок на хлеб фирменный (батон «Фирменный», хлеб «Фирменный украинский», хлеб пшеничный «Фирменный») для владельцев карточки киевлянина № п/п Категория Размер скидки 1. Киевляне-члены семей лиц, погибших или умерших и члены семей киевлян, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, во время непосредственного участия в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, в обеспечении их осуществления, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий. 70% Киевляне-члены семей лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях общественного протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 г. до 21 февраля 2014 г., лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, обнаруженные во время Революции Достоинства. Дети сироты. Праведники Бабьего яра. 2. Лица с инвалидностью вследствие войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам. 60% 3. Дети с инвалидностью с детства. 50% 4. Неработающие пенсионеры. 25% 5. Другие владельцы карточки киевлянина. 20%

Идентификация льготников будет осуществляться с помощью установленных терминалов АО «Ощадбанк» путем считывания информации с электронных карточек покупателей.

Один владелец карточки киевлянина сможет приобрести со скидкой одну единицу продукции в день на выбор: батон «Фирменный» 0,5 кг, хлеб «Фирменный украинский» 0,95 кг или хлеб пшеничный «Фирменный» 0,65 кг. Такие меры введены с целью избежания возможности каких-либо спекуляций с использованием карты по скупке изделий большими партиями.

«Когда хлеб реализовывался по фиксированным ценам, у нас были случаи скупки продукции предпринимателями, которые его перепродавали по рыночным ценам. Так же есть позиция, что хлеб должен быть доступен именно социально незащищенным слоям населения, была установлена новая система скидок для льготников», – подчеркнула Марина Хонда.

Она также добавила, что на чеке будет зафиксировано, какую именно скидку получил льготник.

Впрочем, для обеспечения возможности воспользоваться скидкой по карточке киевлянина и приобрести хлеб и хлебобулочные изделия по доступной цене всем без исключения ее владельцам, особенно лицам с инвалидностью или функциональными ограничениями, продукция будет продаваться при предъявлении карточки киевлянина без обязательного присутствия ее владельца. Поэтому купить хлеб со скидкой для владельца карты могут его родственники или другие лица, заботящиеся или ухаживают за льготника.

В «Киевхлеб» сообщили, что цена на указанные сорта изделий будет рассчитываться ежеквартально как среднерозничная, на основании цен на аналогичную продукцию (батон, хлеб украинский, хлеб пшеничный) в супермаркетах города. По этой цене приобрести перечисленную продукцию может любой покупатель без карточки киевлянина.

В то же время, владельцы карты будут покупать социальные сорта хлеба со скидками от 20 до 70%. Такие скидки будут действовать отдельно для каждой категории.

«Самый важный момент этого проекта заключается в том, что всегда можно будет купить хлеб дешевле, чем среднерыночная цена в городе Киеве. То есть как бы не менялись цены на хлеб, именно те, кто в этом нуждается, всегда будут покупать его дешевле», – отметил директор фирменной сети «Киевхлеб» Ярослав Федоренко.

Наименование продукции Цена Фирменного хлеба состоянию на 26.02.19 (грн) Цена - 20% Цена - 25% Цена - 50% Цена - 60% Цена - 70% Хлеб «Фирменный украинский» 0,95 кг 15,9 12,7 11,9 7,9 6,4 4,8 Хлеб пшеничный «Фирменный» 0,65 кг 12,5 10,0 9,4 6,2 5,0 3,7 Батон «Фирменный» 0,5 кг 10,8 8,6 8,1 5,4 4,3 3,2

По словам заместителя начальника Главного управления Ощадбанка в Киеве и Киевской области по розничному бизнесу Олега Рымарева, сейчас оформлено 630 тысяч карточек киевлянина, по которым киевляне могут пользоваться указанными льготами.

Он также заверил, что сегодня терминальным оборудованием обеспечены все киоски «Киевхлеба».

«Сейчас мы обеспечили терминальным оборудованием все киоски. Мы находимся на завершающем этапе, и надеюсь, что указанная система заработает достаточно быстро», – отметил Олег Римарев.

Запланировано, что в полном объеме система предоставления скидок на батон «Фирменный», хлеб «Фирменный украинский», или хлеб пшеничный «Фирменный» по карточке киевлянина заработает в конце марта 2019 года.

Справочно.

24.12.2014 между ЧАО «Киевхлеб» и Киевской городской государственной администрацией были заключены инвестиционные договоры о создании объектов розничной торговли хлебом и хлебобулочными изделиями, пользующихся наивысшим потребительским спросом в городе Киеве.

Согласно этим договорам, ЧАО «Киевхлеб» было обязано реализовывать хлеб и хлебобулочные изделия по фиксированным ценам в объектах розничной торговли.

На сегодня срок действия инвестиционных договоров истек, поэтому ЧАО «Киевхлеб» имеет право осуществлять реализацию указанных изделий по любым ценам.

Но, осознавая важность вопроса реализации социального хлеба в столице и поддержке льготных категорий киевлян, Киевская городская государственная администрация и «Киевхлеб» достигли договоренности и заключили Меморандум о сотрудничестве, согласно которому «Киевхлеб» будет предоставлять скидки на батон, хлеб украинский и хлеб пшеничный владельцам карточки киевлянина.

После установки и отладки работы терминалов «Сбербанка» на всех объектах розничной торговли для идентификации карточки киевлянина, льготные категории киевлян смогут пользоваться скидками от 20 до 70%, в зависимости от категории льготы.