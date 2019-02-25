Ко Дню Героев Небесной Сотни более 37 тысяч киевлян получат материальную помощь – КГГА

Помощь составит от 600 до 1500 гривен.

Для дальнейшей защиты социально незащищенных киевлян и по случаю празднования Дня Героев Небесной Сотни в 2019 году распоряжением КГГА предусмотрено предоставление одноразовой адресной материальной помощи отдельным категориям киевлян, в том числе внутренне перемещенным лицам, которые находятся на учете и фактически проживают в столице. В целом такую финансовую поддержку получат 37 тысяч 262 человека.

В частности, помощь в размере 1500 грн будет предоставлена:

киевлянам – членам семей лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях общественного протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 года до 21 февраля 2014 года, а также лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, обнаруженные во время Революции Достоинства;

киевлянам – членам семей лиц, погибших или умерших, и членам семей киевлян, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, во время непосредственного участия в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, в обеспечении их осуществления, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий;

киевлянам – членам семей лиц и членам семей киевлян, которые добровольно обеспечивали (или добровольно привлекались к обеспечению) проведение антитеррористической операции, осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях (в том числе осуществляли волонтерскую деятельность) и погибли (пропали без вести), умерли вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при обеспечении проведения антитеррористической операции (в том числе осуществление волонтерской деятельности), находясь непосредственно в районах и в период ее проведения, во время обеспечения осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях (в том числе осуществление волонтерской деятельности), находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий.

В размере 1400 грн:

киевлянам, которые получили тяжкие телесные повреждения во время участия в массовых акциях общественного протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 года до 21 февраля 2014 года.

В размере 1300 грн:

киевлянам, которые получили телесные повреждения средней тяжести во время участия в массовых акциях общественного протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 года до 21 февраля 2014 года.

В размере 1100 грн:

киевлянам, которые получили легкие телесные повреждения, побои, истязание во время участия в массовых акциях общественного протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 года до 21 февраля 2014 года.

В размере 1000 грн:

киевлянам – участникам боевых действий на территории Республики Афганистан.

В размере 600 грн:

киевлянам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их осуществления, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий.

Лицам, которые одновременно относятся к нескольким категориям, предоставляется одна помощь в большем размере.

Одноразовая адресная социальная материальная помощь не выплачивается лицам, находящимся на полном государственном содержании.