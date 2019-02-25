Кличко действительно глубоко вникает в детали, но часто оговаривается, – эксперт

Мэр Киева Виталий Кличко в своих интервью и выступлениях демонстрирует действительно глубокую осведомленность в киевской тематике, несмотря на то, что нередко оговаривается.

Об этом на своей странице в Facebook написал блогер и политический эксперт Алексей Голобуцкий.

Отметим, ранее часть блогеров и СМИ распространяли отрывок интервью Кличко телеканалу NewsOne, где он оговорился, приводя ряд цифр. Впрочем, в целом соцсети поддержали мэра столицы, отметив, что главное – не оговорка, а реальная закупка в больницы нового оборудования и то, что Кличко владеет и свободно оперирует информацией по киевским темам. Такого же мнения придерживается и Голобуцкий.

«Мэр Кличко вчера дал большое интервью о киевских проблемах и их решениях, а также затронул несколько масштабных политических проблем. Интервью произвело очень неплохое впечатление: в разговоре практически нет «воды», интервью очень насыщенное фактами, цифрами, конкретными сообщениями и анонсами, четкими формулировками», – написал эксперт.

Также он напомнил об участии Виталия Кличко в Мюнхенской конференции по безопасности, что стало поводом для травли мэра Киева со стороны российских СМИ.

«Он заявил, что «сейчас Азаров вещает, какие-то свои мысли распространяет, завтра будет вещать Янукович. Если кто-то думает, что на сегодняшний день угрозу несут танки, ракеты - самая большая угроза - информационная, ложная, fake news. И в этом направлении я уверен, что нам нужно больше важно относиться к персоналиям, к той информации, которую распространяют СМИ», – процитировал мэра блогер.

По его словам, Кличко заявил вполне правильные вещи во время своего выступления в Мюнхене на международной конференции по безопасности.

«Тут Кличко полностью прав. Я сам об этом регулярно пишу: свободный доступ к украинским СМИ явно антиукраинских деятелей – очень эффективное оружие против нас. Мы с вами это понимаем. Кличко это понимает. Осталось дождаться, пока это дойдет до достаточного количества парламентариев», – подытожил Алексей Голобуцкий.