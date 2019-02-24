В Киеве водитель Toyota пережил инсульт за рулем и влетел в троллейбус (фото, видео)

На место прибыли правоохранители, водителя внедорожника госпитализировали.

На улице Максимовича в Киеве внедорожник Toyota RAV4 влетел в троллейбус, следовавший по маршруту №50.

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Как сообщает «Информатор», у водителя Toyota случился повторный инсульт, его госпитализировали. Авария произошла вечером 23 февраля.

По предварительным данным водитель внедорожника двигался по улице Максимовича в сторону улицы Вильямса. По встречной полосе ехал троллейбус без пассажиров, который направлялся в депо. Мужчине за рулем Toyota стало плохо прямо во время движения, он потерял управление и врезался в троллейбус.

На место прибыли правоохранители, водителя Toyota госпитализировали. В результате аварии автомобиль Toyota и троллейбус получили серьезные повреждения.

На месте работал экипаж патрульной полиции, «скорая» и следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.

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