В Киеве водитель Toyota пережил инсульт за рулем и влетел в троллейбус (фото, видео)
На улице Максимовича в Киеве внедорожник Toyota RAV4 влетел в троллейбус, следовавший по маршруту №50.
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Как сообщает «Информатор», у водителя Toyota случился повторный инсульт, его госпитализировали. Авария произошла вечером 23 февраля.
По предварительным данным водитель внедорожника двигался по улице Максимовича в сторону улицы Вильямса. По встречной полосе ехал троллейбус без пассажиров, который направлялся в депо. Мужчине за рулем Toyota стало плохо прямо во время движения, он потерял управление и врезался в троллейбус.
На место прибыли правоохранители, водителя Toyota госпитализировали. В результате аварии автомобиль Toyota и троллейбус получили серьезные повреждения.
На месте работал экипаж патрульной полиции, «скорая» и следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.
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