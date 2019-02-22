Виталий Кличко: Киев показывает пример воплощения преобразований и динамики изменений

Он отметил, что остается много вызовов, которые еще нужно преодолеть.

Столица сегодня показывает пример воплощения преобразований и динамики изменений другим городам Украины.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире одного из телеканалов, сообщается на официальном сайте КГГА.

«Могу сказать как киевский городской глава, что столица показывает сегодня пример развития, воплощения преобразований, динамики изменений. В Киеве почти нет безработицы, самая высокая заработная плата в стране, лучшие социальные стандарты», – сказал мэр.

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Он отметил, что остается много вызовов, которые еще нужно преодолеть. И главное – не потерять динамику изменений.

«Много новых объектов построено в городе, в частности, инфраструктурных. Много изменений уже произошло. Но, большим вызовом для меня является преодоление неэффективности и коррумпированности той системы управления, которая досталась нам в наследство. И прогресс есть. И цифры о том, чего уже удалось достичь, являются лучшим тому доказательством», – отметил Виталий Кличко.