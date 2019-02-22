Кличко: В этом году в столице планируем заменить 100 километров изношенных теплосетей

В прошлом году Киев прекратил соглашение с частной компанией “Киевэнерго”.

В этом году в столице планируют заменить 100 километров изношенных теплосетей.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире одного из телеканалов, сообщается на сайте klichko.org.

“Нам досталась в наследство изношенная система теплосетей, в которую десятилетиями не вкладывали средств. Мы сейчас заменяем старые и поврежденные трубы, - сказал Кличко. - В этом году планируем перевести более 100 километров сетей на участках, где они в крайне плохом состоянии”, - добавил он.

Читайте такжеВ этом году в Киеве обновят более 100 километров теплосетей - КГГА

Напомним, в прошлом году Киев прекратил соглашение с частной компанией “Киевэнерго”. Через 17 лет город вернул в управление общины более ста тысяч объектов: 2,6 тысяч километров тепловых сетей, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, мусоросжигательный завод «Энергия», почти две сотни котельных и станций теплоснабжения.