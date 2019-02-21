Дорожники начали подготовку к реконструкции и капитальному ремонту столичных дорог - КГГА

В частности, на ул. Туполева и ул. Чернобыльской дорожники прокладывают новую ливневую канализацию, а на ул. Заболотного продолжается демонтаж тротуаров и установка бортового камня.

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» начала важны подготовительные работы на объектах реконструкции и капитального ремонта.

В частности, на ул. Туполева и ул. Чернобыльской дорожники прокладывают новую ливневую канализацию, а на ул. Заболотного продолжается демонтаж тротуаров и установка бортового камня, говорится в сообщении КГГА.

Как отметили в КК «Киевавтодор», практику расширения рамок дорожно-строительного сезона за счет предварительного выполнения многочисленных подготовительных работ на объектах реконструкции и капитального ремонта предприятие применяет уже последние несколько лет. Поэтому затратные по времени подготовительные работы, не требующие теплой погоды, выполняют в конце зимы и начале весны. А именно: замену инженерных сетей, установку новых опор освещения, демонтаж бортового камня, фрезерование покрытия, устройство основания дорожной одежды и тому подобное.

Такой график работ позволяет автодоровцам уже в апреле-мае выйти на финальный этап ремонтных работ – асфальтирование, а значит отремонтировать больше объектов в течение года.