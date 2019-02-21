Кличко вручил 13 квартир киевлянам-ветеранам АТО

Мэр напомнил, что по решению Киевсовета от 9 октября 2014 года из бюджета столицы предусмотрен ряд льгот дополнительно к гарантированным Государством льготам и гарантиям для киевлян–участников АТО и членов их семей.

Мэр Киева Виталий Кличко отчитался о выполнении городскими властями программ по поддержке участников АТО перед активом ветеранского сообщества столицы. Также Кличко вручил 13 ветеранам АТО, которые вследствие войны стали не полностью трудоспособными, ключи от квартир.

“По состоянию на 2018 год, льготы получают почти 27,5 тысяч киевлян-участников АТО и членов их семей. Для сравнения, в 2014 году получали чуть больше 3 000 человек. Более 250 миллионов гривень мы направили на ежегодную материальную помощь в 2018 году. В 2014 цифра не составляла и десяти миллионов”, - сказал Кличко.

Мэр также напомнил, что по решению Киевсовета от 9 октября 2014 года из бюджета столицы предусмотрен ряд льгот дополнительно к гарантированным Государством льготам и гарантиям для киевлян-участников АТО и членов их семей.

“В этом году мы дополнительно выделяем еще почти 13,5 миллионов на материальную помощь для участников АТО и членов их семей”, - подчеркнул киевский городской председатель.

Он отметил, что сегодня также финансируются статьи ежемесячной материальной помощи детям; по обеспечению проездными билетами; по компенсации оплаты за коммунальные услуги; лечение, реабилитацию, оздоровление; образовательные гарантии.

Работает столичная власть и над обеспечением защитников жильем. Сегодня городской голова вручил ключи от квартир 13 киевлянам – участникам боевых действий, потеряли трудоспособность на войне. В целом за последние 4 года 393 ветераны АТО обеспечены жилой площадью.

“Да, мы понимаем, что та помощь, которую сегодня оказывает город, - наименьшее, что мы можем сделать для наших защитников. Но, поверьте, стараемся в этой ситуации обеспечить все, что от нас зависит. Потому наша задача, чтобы каждый ветеран АТО, каждый защитник Украины получил помощь, в которой нуждается”, - подчеркнул Кличко.

Также он отметил, что город активно использует опыт ветеранов АТО в обеспечении правопорядка и безопасности на улицах и объектах столицы.

В конце 2017 года в столице создали Коммунальное предприятие “Муниципальная охрана”. Задачей которого является обеспечение охраны имущества общины столицы. Большинство работников в нем – ветераны АТО.

А также ветеранским движением Киева создано общественное формирование “Муниципальная стража”. Это дает возможность привлекать ветеранов, активных киевлян к обеспечению, вместе с Национальной полицией, публичного порядка в городе.