С 1 марта киевляне смогут оценить работу врачей в системе Helsi

В системе Helsi уже зарегистрировано 1,5 млн киевлян и доступны более 2 тыс. врачей.

С 1 марта 2019 года киевляне смогут оценить работу врачей, которые зарегистрированы в системе Helsi.me.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

«Пациент после визита к врачу в течение 14 дней сможет выставить оценку врачу и оставить текстовый отзыв. После получения десяти и больше оценок у врача формируется рейтинг – средняя оценка за последние полгода», – пояснил Николай Поворозник.

По его словам, киевляне, зарегистрированные в системе Helsi, будут иметь возможность ознакомиться с рейтингом врачей и на свое усмотрение выбрать того, с кем подписать декларацию или какого узкого специалиста выбрать для консультации.

«Конечно же, непосредственный руководитель медицинского учреждения не имеет финансовых рычагов воздействия на врача, несмотря на его рейтинг. Таким рычагом станет пациент, оценивая работу медика. Соответственно, врач с высоким рейтингом будет иметь большую базу пациентов, с которыми подписаны декларации, что напрямую влияет на его заработную плату. Ведь пациенты будут руководствоваться именно репутацией врача, заключая декларацию с ним», – отметил Николай Поворозник.

Он напомнил, что в системе Helsi зарегистрировано 1,5 млн киевлян и доступные более 2 тыс. врачей.