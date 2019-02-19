В Киеве уже ремонтируют место провала асфальта на Народного ополчения

Утечка на улице Народного ополчения в сторону Севастопольской площади локализована, заявили в КГГА.

19 февраля в 04:11 на зеленой зоне улицы Народного ополчения произошла утечка из магистрального трубопровода Д-400, который сопровождался провалом на проезжей части. Аварийная бригада «Киевводоканала» срочно прибыла на место утечки, который уже локализован, и начала ремонтные работы.

Об этом сообщили в ЧАО «АК «Киевводоканал».

По состоянию на сейчас часть дороги перекрыта, из-за этого частично изменились трассы следования троллейбусов маршрутов №№ 19д, 30, 40, 40к и выезды ТРЕД 3 на ул. Народного ополчения в направлении Севастопольской площади. Движение троллейбусов осуществляется ул. Винницкой, Воздухофлотским путепроводом, ул. Смилянской – дальше по собственной схеме.

Предприятие просит киевлян с пониманием относиться к временным неудобствам и выбирать другие маршруты движения.