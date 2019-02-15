Стоимость отопления в январе изменилась из-за роста тарифа и низкой среднесуточной температуры – КГГА

Причин несколько, кроме повышения тарифа на централизованное отопление и горячее водоснабжение на 22,3%, который вступил в силу с начала года, повлиял еще и фактор низкой среднемесячной температуры наружного воздуха.

Киевляне получили платежки за январь 2019 года, в которых сумма за централизованное отопление значительно увеличилась по сравнению с декабрем 2018 года, в некоторых случаях на 40%-60%.

Причин несколько, кроме повышения тарифа на централизованное отопление и горячее водоснабжение на 22,3%, который вступил в силу с начала года, повлиял еще и фактор низкой среднемесячной температуры наружного воздуха. Об этом во время пресс-брифинге 14 февраля рассказал директор СП «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин.

«Подавляющее количество потребителей платят по данным показателей счетчика тепловой энергии, то есть за фактический объем потребленной тепловой энергии на нужды отопления дома. Однако, температура в январе была на 2 градуса ниже (составляла -4,5 ºС), чем среднемесячная температура за декабрь прошлого года, а это основной фактор, который влияет на объемы потребления тепловой энергии, для обеспечения комфортной температуры в жилых помещениях с соблюдением норм. Кроме того, с января 2019 года начал действовать новый тариф. В результате, эти два фактора стали причиной увеличения начислений в платежках за отопление. В среднем, сумма увеличилась на 40%, а в некоторых случаях до 60%, в зависимости от технических характеристик дома», – пояснил Константин Лопатин.

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Начисления потребителям за централизованное отопление происходит по двум алгоритмам в зависимости от наличия счетчика тепловой энергии.

В домах, где установлены тепловые счетчики – распределение осуществляется в соответствии с требованиями Постановления Кабинета Министров Украины № 630) пропорционально отапливаемой площади каждого отдельного помещения в жилом доме.

«Что касается домов, в которых приборы учета в отопительный период был в не рабочем состоянии – начисления потребителям происходят за средними начислениями за прошлый отопительный период, то есть применяются фактические объемы потребления за предыдущий отопительный период. Такой механизм позволяет к моменту восстановления работы прибора учета выставлять к оплате объемы тепловой энергии, согласно фактической потребности дома и не выставлять избыточную уплату», – отметил Константин Лопатин.

Начисления для квартир, оснащенных индивидуальными счетчиками тепловой энергии, состоящие из двух составляющих:

· начисления согласно показаниям индивидуальных счетчиков;

· начисления за отопление мест общего пользования.

В домах, которые не оборудованы приборами учета тепловой энергии применяется алгоритм по норме потребления, установленной органом местного самоуправления, подлежит ежемесячному корректировке исполнителем услуги по фактическому количеству дней поставки тепловой энергии и фактической среднемесячной температурой наружного воздуха, согласно условиям Постановления утвержденной 19 декабря 2015 года, Кабинетом министров Украины № 1037.

Для примера.

За январь 2019 года коэффициент отклонения составил 1,2404 (для 31 суток предоставления услуги). Нормативный тариф 38,50 грн умножаем на коэффициент отклонения 1,2404 получаем 47,75 грн/кв. м. – плата за 1 кв. г по январь 2019.

При этом, коэффициент отклонения будет разным для разного количества дней предоставления услуги по централизованному отоплению в январе.