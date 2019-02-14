Город настаивает на передаче Дома Сикорского в коммунальную собственность – КГГА

Уже не впервые город обращается к Минобороны с просьбой передать Дом Сикорского в коммунальную собственность для реставрации и сохранения памятника.

Киевская городская государственная администрация настаивает на передаче Дома Сикорского на Ярославом Валу, 15-Б из государственной в коммунальную собственность. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондрыивский.

Валентин Мондрыивский подчеркнул, что если нынешний владелец не имеет желания реставрировать памятник, то для проведения всех необходимых мероприятий для ее сохранения, госпредприятие Минобороны «Отель «Казацкий» должен передать Дом Сикорского в коммунальную собственность Киева.

«Дом в запущенном состоянии, на фасаде трещины, повреждены архитектурные элементы, крыша и чердак кое-где обрушены. Здание нуждается в срочных противоаварийных мероприятиях. К тому же, охранного договора не имеет, памятник не реставрируется и, собственно, доводится до разрушения. На днях инспекторы Департамента охраны культурного наследия составили акт осмотра Дома Сикорского и по его результатам направили к балансодержателю предписание с требованием до апреля предоставить в Департамент научно-проектную документацию на реставрацию дома и до июля провести противоаварийные работы. В случае, если этого не будет сделано, – снова штраф», – сообщил Валентин Мондрыивский.

Он напомнил, что это уже не первое предписание в госпредприятия с требованием привести здание в надлежащее состояние. Так же, уже не впервые город обращается к Минобороны с просьбой передать Дом Сикорского в коммунальную собственность для реставрации и сохранения памятника.

«Это уже не первое предписание. И даже штрафы были уже за их невыполнение. Но в этот раз 20 тысячами гривен уже не состояться, ведь в это время уже будет принят во втором чтении законопроект об усилении ответственности за разрушение памятников и будут действовать новые, повышенные в разы штрафы – от 170 тысяч до 510 тысяч грн. Я могу понять, если Минобороны не имеет средств на реставрацию, поэтому в очередной раз город обращается в ведомство с просьбой передать здание в коммунальную собственность», – сказал Валентин Мондрыивский.

Напомним, еще в 2017 году Киевсовет обращался к Правительству с просьбой инициировать передачу Гостиного двора и Дома Сикорского в коммунальную собственность Киева.

Стоит заметить, что ответственность за сохранность памятника несет балансодержатель.

Кроме того, уже в ближайшее время во втором чтении будет принят законопроект об усилении ответственности за разрушение памятников.

Принятие документа значительно усилит ответственность за пренебрежение памятнико-охранным законодательством и станет действенным механизмом в борьбе с нарушителями.

Важно, что для юридических и физических лиц за проведение любых работ на памятниках или их территории без согласования и разрешения соответствующего органа охраны культурного наследия, либо с отступлением от них, а также предлагается увеличить штрафы с 17-170 тыс. грн до 170-255 тыс. грн, а за невыполнение требований относительно защиты, сохранения, содержания, использования, реставрации и требований охранных договоров и умышленное доведение памяток до состояния разрушения – с 17-170 тыс. грн. до 255-510 тыс. грн.

Также предлагается создать возможность выкупа памятника в коммунальную собственность. То есть суд сможет принять решение о выкупе объектов культурного наследия и признании права собственности за соответствующим государственным органом или органом местного самоуправления – в интересах территориальной общины. Сейчас же памятник, даже местного значения, может быть выкуплен исключительно к государственной собственности, что тормозит наведение порядка в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия.