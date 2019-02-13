Город планирует привлечь инвестора, который построит на месте кинотеатра новый объект общественного назначения с залом кинопоказа.

В Киеве планируют снести здание кинотеатра «Загреб» на проспекте Голосеевском, 116.

Об этом сообщает муниципальная газета «Вечерний Киев».

Отмечается, что постоянная комиссия Киевского горсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития сегодня согласовала решение о сносе здания этого кинотеатра.

«Предоставить разрешение коммунальному предприятию КГГА «Киевкинофильм» на снос комплекса нежилых зданий общей площадью 2 554,6 квадратных метров на проспекте Голосеевском, 116 в Голосеевском районе, которые принадлежат к коммунальной собственности территориальной громады города Киева», - говорится в проекте решения.

В то же время документ предусматривает привлечение инвестора для создания на месте кинотеатра нового объекта общественного назначения, часть которого, аналогичную по площади старому кинотеатру, будет возвращена в пользование города.

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Как отметила директор Департамента экономики и инвестиций КГГА Наталья Мельник, решение носит организационный характер и направлено на подготовку к проведению самого инвестиционного конкурса и привлечения инвестора для строительства объекта общественного назначения по указанному адресу.

«После определения победителя инвестиционного конкурса и заключения с ним инвестиционного договора, состоится возмещение инвестором стоимости зданий. Была проведена оценка их стоимости, и, согласно условиям, которые будут в инвестиционном конкурсе, инвестор обязан передать те площади, которые есть на сегодняшний день в кинотеатре «Загреб», в новом объекте, который будет построен», - сказала Мельник.

Также она сообщила, что кинотеатр «Загреб» не включен в программу приватизации коммунального имущества, поэтому есть возможность свободного отвода земельного участка. На сегодняшний день он никому не принадлежит, там утвержден Детальный план территории (ДПТ), который позволяет строить на этом участке здания общественного назначения, в том числе - и кинотеатр.

«То есть функциональное назначение будет сохранено - это будет общественное здание с помещениями кинотеатра», - заверила Мельник.

Как напоминает издание, здание кинотеатра имени Ю.Гагарина в Шевченковском районе реконструируют, создав на его месте современный медиа-hub.