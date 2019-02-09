В центр Киева перед форумом Порошенко стягивают силовиков (видео)

Форум с участием Президента Украины состоится в середине дня, но меры по охране данного места начались рано утром.

В центр Киева стягивают бойцов национальной гвардии и усиленные наряды полиции из-за проведения форума под названием “Открытый диалог” с участием Петра Порошенко.

Об этом в субботу, 9 февраля, сообщает издание Вести.

Известно, что мероприятие будет проходить в киевском “Дворце спорта” возле станции метро “Дворец Спорта”.

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Форум с участием Президента Украины состоится в середине дня, но меры по охране данного места начались рано утром.

На кадрах видно как перед зданием “Дворца спорта” проходят построения военных возле входа. Также по периметру здания находится большое количество машин национальной полиции.

Также здание Дворца спорта обнесено забором.