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КГГА предупреждает о мошенниках, которые по телефону «продают» лекарства от имени Департамента соцполитики

16:29, 08 февраля 2019
Киев
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УНИАН

В связи с поступлением жалоб о возврате денежных средств за некачественные лекарства, Департамент социальной политики КГГА разъясняет, что никогда не продавал и не продает лекарства, а также не предоставляет скидки на любые товары или услуги. Лица же, которые звонят пенсионерам, представляются «работниками Главного управления социальной защиты населения города Киева» и предлагают 80% скидку для приобретения различных видов лекарств, являются мошенниками. Звонки от мошенников поступают из следующих номеров телефонов: (056) 785-69-92, (092) 222-36-37.

После оплаты товара пенсионерами оказывается, что никаких лекарств не существует, передает пресс-служба КГГА.

На сегодня в Департамент поступило несколько устных обращений с требованием вернуть средства, которые были уплачены заявителями, на сумму от 50 до 100 тысяч гривен.

Киевлян просят быть внимательными, не перечислять денежные средства неизвестным лицам, чтобы не стать жертвами мошенников.

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