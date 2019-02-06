В январе в Киеве демонтировали 1317 незаконных рекламных средств – КГГА

В течение января в столице демонтировано 1317 незаконных рекламных средств (РС), среди которых 960 единиц демонтировали их владельцы.

Так, было демонтировано следующие типы РС в количестве: баннер – 239; вывеска – 457; электронное табло – 7; конструкция на крыше – 19; кронштейн – 165; лайтпостер, отдельно стоящий – 25; лайтпостер на фасаде – 2; флаг, флажок – 6; телевизионный экран на фасаде – 1; телевизионный экран, что стоит отдельно – 2; временная выносная специальная конструкция – 108; транспорт – 1; тумба отдельно стоящий – 34; холдер – 96; щит на фасаде – 8; щит, стоящий отдельно, – 149.

«Январь традиционно не такой производительный, однако мы продолжаем внедрять реформу и упорядочивать конструкции в городе. Только в прошлом году было демонтировано почти 17 тысяч рекламных конструкций, реализован ряд проектов на центральных улицах города по упорядочению размещения РЖД. На этот год также запланировано много. Одним из приоритетов наведения порядка в размещении рекламы на транспорте. И речь идет не только о наземный транспорт, но и метрополитен. Рекламы не должно быть на окнах и дверях в вагонах метро, на дверях входной группы метрополитена и мраморных фрагментах отделки станций, не должны быть брендированные станции-памятники», – прокомментировал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Он подчеркнул, что новые Правила размещения рекламных средств основаны на пяти принципах: безопасность, комфорт, эстетичность, законность и доступность.

Именно благодаря новым Правилам, сейчас возможна реформа в области рекламы, введен прозрачный механизм получения разрешений. Кроме того, чтобы исключить размещение наземных РЖД в хаотичном порядке, определены конкретные места – точки для их монтажа, запрещено ряд типов РЗ, которые порочили облик города, вроде перетяжек-транспарантов, холдеров, штендерів тому подобное.

Правила уточняют разрешенные и запрещенные форматы конструкций и их размеры; увеличивают количество нулевых зон; большое внимание уделено безопасности пешеходов и водителей – рекламные конструкции не должны препятствовать пешеходному движению и перекрывать знаки дорожного движения, размещаться в местах концентрации ДТП; в размещении рекламных конструкций должна использоваться радиальный подход с расстояниями от 40 до 150 метров в зависимости от их размера: между наименьшими (сити-лайтами) от 40 метров и до 150 метров между большими (билбордами).